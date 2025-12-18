YouTube acaba de ganar los Óscar, y el emblemático programa dejará ABC en 2029

El actor y productor estadounidense Tom Cruise y la actriz y bailarina estadounidense Debbie Allen posan con sus premios Óscar honoríficos.

La Academia y YouTube firman un acuerdo para los Óscar

La 101.ª edición de los Óscar se retransmitirá en YouTube

El evento se ha emitido en ABC durante casi 50 años.

Y el Óscar es para... YouTube. El gigante de streaming de vídeo de Google acaba de hacerse con los derechos de la ceremonia de los Premios de la Academia 2029 y los eventos relacionados con la alfombra roja. La retransmisión dejará de manos de ABC, propiedad de Disney, su hogar desde 1976.

Es un gran momento para la televisión en streaming y, quizás, una desafortunada señal de los tiempos que corren para la televisión lineal, también conocida como televisión abierta. Según Nielsen, este mismo año, el streaming superó la audiencia combinada de la televisión abierta y el cable (el reparto es del 44,1 % para ambas y del 44,8 % para el streaming).

Los eventos en vivo como los Óscar y los deportes han sido una de las formas en que la televisión lineal sigue ganando, pero plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Apple y otras se han asociado con las principales ligas deportivas para llevar los partidos en vivo a sus plataformas (Apple tiene la MLB y la MLS, Amazon Prime tiene algunos partidos de la NFL). Sin embargo, las entregas de premios se habían mantenido fieles a la televisión abierta y por cable, hasta ahora. En los últimos años, Disney también ha transmitido los Óscar en Disney+ y Hulu.

Según un comunicado de la Academia, que organiza y gestiona los premios y la gala de los Óscar, YouTube comenzará a retransmitir la gala en 2029 con la 101.ª edición de los Óscar y seguirá haciéndolo hasta 2033.

"Estamos encantados de establecer una colaboración global multifacética con YouTube para que sea la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia", declararon en el comunicado el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

La programación incluirá el anuncio anual de los nominados, la alfombra roja, el Governors Ball y otros contenidos entre bastidores.

Quizás lo más importante para los aficionados a los Óscar es que la ceremonia se retransmitirá en directo y de forma gratuita en YouTube, así como para los suscriptores de YouTube TV.

Abrir el sobre

Tras años de descenso en la audiencia, ABC y la Academia realizaron algunos ajustes en el programa en 2024, entre ellos adelantar la hora de inicio de la gala, lo que se tradujo en la mayor audiencia desde 2020.

Según Nielsen, 19.5 millones de espectadores parece una cifra elevada, pero YouTube tiene 2700 millones de usuarios activos al mes. En otras palabras, el potencial de alcance puede ser mucho mayor que las oportunidades aparentemente cada vez menores de la televisión lineal para los Óscar. Sin embargo, el cambio a YouTube probablemente modificará los hábitos de visualización y causará cierta confusión entre los aficionados de toda la vida a los Óscar, que quizá no se den cuenta, por ejemplo, de que necesitan un televisor inteligente y ejecutar la aplicación de YouTube para ver la gala de 2029.

Naturalmente, esto puede no importar mucho a la generación Z, por ejemplo, que rara vez ve la televisión y se conforma con ver programas en sus teléfonos inteligentes o tabletas.

En cuanto a lo que sucederá cuando finalice el acuerdo, Google y la Academia podrían renovarlo, o Disney podría volver con un acuerdo de streaming más atractivo en Disney+. Del mismo modo, Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV podrían ver una oportunidad.

La cuestión es que todo está por decidir en cuanto al futuro de este emblemático programa, y es posible que la televisión lineal nunca vuelva a ser la misma.

