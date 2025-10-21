Universal Studios Hollywood acelera con “Fast & Furious: Hollywood Drift”, su primera montaña rusa al aire libre

¿Estás pensando en asistir a Universal Studios Hollywood? De ser así, tenemos una razón más para hacerlo, pues oficialmente comenzaron las pruebas extendidas con el primer lanzamiento de los vehículos de atracción "Fast & Furious: Hollywood Drift".

Pero eso no es todo, ya que la primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad del parque temático se prepara para abrir en 2026.

El tren que contiene los cuatro vehículos de viaje, incluyendo el Dodge Charger, permanecerá oculto durante esta fase de prueba inicial y los vehículos de viaje restantes se revelarán en una fecha posterior.

"Fast & Furious: Hollywood Drift" contará con una rotación de 360 grados de los vehículos individuales mientras los visitantes viajan a lo largo de 4,100 pies de pista elaborada, el equivalente a casi 12 campos de fútbol, construida con tecnología de reducción de sonido.

Esta innovadora montaña rusa, concebida para sumergir a los visitantes en el emocionante universo Fast y Furioso de Universal Pictures, cuenta con tecnología revolucionaria diseñada para crear una sensación perfecta de autos derrapando mientras los visitantes giran en movimiento a gran velocidad mientras recorren una pista aérea que serpentea por secciones del parque temático, incluida la escalera mecánica de varios niveles que conecta los lotes superior e inferior.

"Fast & Furious: Hollywood Drift" estará ubicado en el Upper Lot de Universal Studios Hollywood. Los visitantes formarán fila dentro de una amplia estructura tipo garaje antes de acomodarse en uno de los cuatro vehículos de la atracción, diseñados para parecerse a los icónicos autos de las películas, incluyendo el Dodge Charger de 1970 de Dominic Toretto.

La montaña rusa "Fast & Furious: Hollywood Drift" se beneficiará de la experiencia de décadas de Universal Destinations & Experiences en revolucionar el desarrollo de montañas rusas contemporáneas en sus parques temáticos globales.

La atracción se unirá a la lista de atracciones innovadoras sin precedentes de Universal Studios Hollywood, incluida la tierra interactiva SUPER NINTENDO WORLD™, que presenta el aclamado parque temático "Mario Kart™: Bowser's Challenge" ride; "The Wizarding World of Harry Potter™" la tierra altamente inmersiva que presenta Hogsmeade™ village, "Harry Potter and the Forbidden Journey™" y "Flight of the Hippogriff™ rides; "Jurassic World—The Ride"; el galardonado Illumination "The Secret Life of Pets: Off the Leash" and "Despicable Me Minion Mayhem"; Springfield, U.S.A. y "The Simpsons Ride™"; "TRANSFORMERS™: The Ride-3D" y "Revenge of the Mummy—The Ride," así como la atracción distintiva del parque temático, el Studio Tour, que se realiza detrás de escena.