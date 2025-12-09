The Roku Channel ahora disponible en navegadores web: entretenimiento gratuito sin límites

¡The Roku Channel se expande y llega a tu navegador! Así como lo lees, la aplicación de streaming de Roku, que ofrece contenido gratuito con publicidad, ahora está disponible en versión online a través de navegadores web, esto facilita enormemente el acceso a usuarios que buscan ver contenido desde otro tipo de dispositivos como computadoras, tablets o smartphones y lo más importante, incluso fuera de casa.

Esta expansión refuerza el compromiso de Roku por hacer que el entretenimiento gratuito sea más accesible para todos los usuarios del país.

Adicional a esto, Roku anunció que The Roku Channel, alcanzó 100 canales de televisión en vivo en México.

Lanzado en México en 2022, The Roku Channel se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para disfrutar entretenimiento gratuito. Actualmente ofrece más de 70,000 títulos bajo demanda entre películas, programas de televisión, con un catálogo de producciones que se renueva de manera constante y que están disponibles en español, doblados o subtitulados para garantizar una experiencia inclusiva para todas las audiencias.

Adicional a los 70,000 títulos, ahora 100 canales de televisión en vivo que abarcan una amplia variedad de géneros, incluyendo noticias en vivo, entretenimiento, deportes, películas, programas familiares y más. Entre los más destacados se encuentran: Shark Tank, MasterChef México, Milenio TV, Imagen TV, ADN Noticias, Canal 6 CDMX, Azteca UNO, ViX Jajaja, Filmex, entre otros.

Como parte de su amplio catálogo, The Roku Channel incluye producciones originales conocidas como Roku Originals, contenidos galardonados y protagonizados por talentos internacionales. Entre los títulos destacados se encuentran la película biográfica "Weird Al" con Daniel Radcliffe; la serie "Carpe DM con Juanpa", protagonizada por Juanpa Zurita; "Renovaciones Honestas", protagonizada por Jessica Alba y Lizzy Mathis; "Desde la Raíz", narrada y producida por Jaime Camil; y "Visionarios", la serie documental producida por Keanu Reeves y Gard Hollinger, entre muchas más, mismos que ahora podrán ser disfrutados en The Roku Channel en cualquier navegador como Chrome, Safari o Firefox. Edge, adicional a las televisiones Roku y reproductores de streaming de Roku.

"El crecimiento de The Roku Channel refleja nuestro compromiso de ampliar el acceso al entretenimiento gratuito en México", comentó Lisa Holme, Head de Contenido en Roku. "Al alcanzar 100 canales de televisión en vivo y habilitar la plataforma en navegadores online, fuera de los reproductores y televisores Roku, reforzamos nuestra misión de ofrecer una experiencia de streaming accesible, variada y encantadora para todos los usuarios".

Dentro de la plataforma Roku, The Roku Channel se ha posicionado como una de las cinco aplicaciones más vistas en México, por su amplia selección de contenido, su facilidad de uso y su enfoque en ofrecer diversión gratuita para todos.

Para acceder a The Roku Channel online, los usuarios podrán acceder a ESTE ENLACE o buscándolo en su navegador de preferencia.