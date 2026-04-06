Super Mario logra abrir con más de 350 millones a nivel mundial por segunda vez

¡Todo parece indicar que Universal e Illumination tendrán un nuevo éxito en taquilla! Esto después de que la nueva película de Super Mario sorprendiera en su primer fin de semana, recordemos que la cinta Super Mario Galaxy se estrenó el pasado 1 de abril de 2026.

Ya que de acuerdo con Deadline recaudó 372,5 millones de dólares en todo el mundo hasta el domingo, lo que supone el mayor estreno mundial en lo que va de año. Pero eso no es todo, pues este logro coloca esta saga como la única de películas animadas en estrenarse a nivel mundial con más de 350 millones de dólares en dos ocasiones.

Si bien, la segunda película no logró superar lo hecho por su antecesora, se quedó muy cerca, recordemos que la primera película recaudó 387,8 millones de dólares a nivel mundial durante el mismo período.

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Por si fuera poco, Super Mario Galaxy también se convirtió en el cuarto mayor estreno mundial de una película de animación estadounidense de todos los tiempos (detrás de Zootopia 2, Moana 2 y The Super Mario Bros Movie), además, también se convirtió en el quinto mayor fin de semana de estreno mundial en los 113 años de historia de Universal.

A todo esto, ¿es realmente buena la película? Como era de esperarse, la opinion tanto de profesionales como de los fans en general son un poco disparejas, pues mientras que la opinión sobre Super Mario Galaxy Movie en sitios de reseñas como Rotten Tomatoes, la película tiene actualmente una puntuación de la crítica del 42%, la del público es del 89% una diferencia notable.

Dicho lo anterior, nuestra opinion es que no te niegues la oportunidad de crear tu propia crítica solo por una calificación en un sitio web y disfrutes de la película en tu cine favorito.