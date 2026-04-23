Se confirma que la película de Call of Duty, dirigida por Taylor Sheridan, se estrenará en 2028, pero esto podría afectar la producción de dos spin-offs inéditos de Yellowstone

Por si no lo sabías, así es como se ve Taylor Sheridan.

Paramount confirma que la fecha de estreno de la película de Call of Duty será el 30 de junio de 2028

El guion correrá a cargo de Taylor Sheridan y la dirección estará a cargo de Pete Berg, director de Hancock

Dos spin-offs de Yellowstone —6666 y 1944— aún no cuentan con detalles sobre su producción

La película de Call of Duty de Paramount, cuyo guion correrá a cargo de Taylor Sheridan (creador de Yellowstone), tiene fecha de estreno confirmada para el 30 de junio de 2028, tal y como reveló el productor Rob Kostich en la edición de este año de CinemaCon.

"Queremos asegurarnos de que la autenticidad se plasme a nivel humano para que se sienta realmente real e infundirle un alcance épico", explicó en el evento de Paramount [vía The Hollywood Reporter].

"Les dije a todos que solo haríamos una película si era lo correcto. En David Ellison, encontramos esa asociación", continuó

El artículo continúa a continuación.

Aún no tenemos más detalles, pero eso no es lo que me preocupa. Según IMDB, Sheridan tiene 12 proyectos pendientes de aquí a 2028, incluida la película de Call of Duty.

Dos de esos proyectos —los spin-offs propuestos de Yellowstone, 6666 y 1944— podrían estar ahora en grave peligro, ahora que se ha confirmado la fecha de estreno de la nueva película.

Opinión: Taylor Sheridan siempre va a mil por hora, pero en esta ocasión parece que se ha metido en demasiadas cosas a la vez

Sheridan también se asignó a sí mismo un papel en la segunda temporada de "Lioness" (Image credit: Paramount)

Analicemos los proyectos de Sheridan que esperamos ver en los próximos dos años. Solo en televisión, tenemos nuevas temporadas de *The Madison*, *Marshals*, *Landman*, *Tulsa King*, *Lioness* y *Mayor of Kingstown* por estrenar.

Esto sin contar con *Dutton Ranch*, el spin-off de *Yellowstone* que se estrenará en Paramount+ a partir del 15 de mayo.

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Luego tenemos Frisco King, un spin-off de Tulsa King protagonizado por Samuel L. Jackson, cuyo estreno está previsto para algún momento de 2027. ¿Ya estás agotado?

Además de la película de Call of Duty, Sheridan también está escribiendo para 2027 la película de suspenso y acción F.A.S.T, protagonizada por Brandon Sklenar y Sam Claflin, ambos exalumnos de 1923.

Con lo anterior llegamos a 10 proyectos, lo cual no es poca cosa. Dado que series como Landman y Lioness parecen apuntar a un calendario de estrenos de «uno al año», apostaría a que los primeros 9 títulos de televisión estarán disponibles para ver en streaming a finales de 2027.

Mira en qué se ha metido esta maldita familia. (Image credit: Paramount)

Esto deja en el aire dos proyectos: los spin-offs de "Yellowstone", "6666" (anunciado en 2021) y "1944" (anunciado en 2023). Sin embargo, en 2026, seguimos sabiendo muy poco sobre ambos.

Esperamos que 1944 narre los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y una nueva generación de la familia Dutton, mientras que 6666 supuestamente sigue la nueva vida de Jimmy Hurdstram (Jefferson White). En resumen, son dos proyectos que claramente necesitan mucho esfuerzo y atención.

Si el progreso continúa a este ritmo, ambas series derivadas podrían quedar en segundo plano durante años. La confirmación del calendario de lanzamientos de Call of Duty solo las aleja aún más, ya que los guiones necesitan reescrituras y modificaciones en una fase avanzada del proceso de producción.

Sheridan está haciendo malabarismos con muchas cosas a la vez, y algo tiene que ceder.

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