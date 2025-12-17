¡Recordar es volver a vivir! El Súper Show de Super Mario Bros. estrena canal GRATIS 24/7 en "Samsung TV Plus"

¡Recordar es volver a vivir! Samsung TV Plus acaba de estrenar un canal con los episodios de El Súper Show de Super Mario Bros., la primera serie animada inspirada en este popular videojuego. Pero eso no es lo mejor de todo.

Ya que es totalmente gratis y sin parar, pues transmite las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Este canal llega para los fans que todavía recuerdan los "¡Mama mia!" de Mario y las ocurrencias de Luigi en televisión. La serie combinaba segmentos animados con escenas de acción real.

Cada episodio abre con Mario y Luigi en su versión live-action, interpretados por Lou Albano y Danny Wells. Desde su taller de plomería en Brooklyn, protagonizan pequeñas aventuras cómicas con invitados especiales, como el basquetbolista 'Magic' Johnson.

En la parte animada, los hermanos viajan por mundos fantásticos del Reino Champiñón acompañados por la Princesa Toadstool y Toad, mientras se enfrentan a las maldades del Rey Koopa.

Una miniserie animada de La Leyenda de Zelda

Como parte de El Súper Show de Super Mario Bros., en los noventa se transmitió una serie animada de La Leyenda de Zelda de 13 episodios. ¡Esta divertida historia está también en el nuevo canal de Samsung TV Plus!

Sigue las aventuras de Link y la Princesa Zelda, encargados de proteger la Trifuerza de la Sabiduría y al reino de Hyrule de las constantes amenazas del malvado hechicero Ganon, quien ansía el poder absoluto.

Esta serie animada es recordada por su mezcla entre la fantasía, el humor y su estilo caricaturesco de finales de los 80s. Entre sus elementos más recordados está la frase icónica de Link: "Well, excuuuse me, Princess!", que se convirtió en un meme mucho antes de que existieran las redes sociales.

¿Cómo puedes ver estas series animadas retro?

Para disfrutarlos, sólo tienes que prender tu Smart TV Samsung y abrir el servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus, sin necesidad de suscripciones o registros.

Las series animadas de El Súper Show de Super Mario Bros. y La Leyenda de Zelda se encuentran en el canal 2260 como parte de la sección infantil, donde también podrás encontrar canales exclusivos de caricaturas retro como Los Pitufos, El Inspector Gadget y Sonic.

Estas series animadas se han convertido en clásicos de culto entre fans retro, coleccionistas y amantes de las caricaturas vintage. Y para quienes no vivieron esa época, es la oportunidad perfecta para descubrir títulos que emocionaron a toda una generación.

Desde los mundos coloridos del Reino Champiñón hasta los paisajes mágicos de Hyrule, cada episodio es un viaje directo al pasado con sabor a clásico.