¡Prepara las palomitas! Roku celebra Halloween con “Stream de sustos”

¿Ya tienes planes para este Halloween? ¿Qué opinas de un maratón con las mejores películas disponibles en Roku?

¿Sabías que, de acuerdo con datos de Statista (2024), la plataforma internacional de estadísticas de consumo, México se encuentra entre los países que más disfrutan del cine y las series de terror a través de streaming?

Este año, disfruta de "Stream de sustos" en tu dispositivo Roku: una selección especial de películas y series de terror disponible hasta el 1 de noviembre. Encuéntrala fácilmente en las secciones "No te lo pierdas", "Destacados gratis" o en The Roku Channel. También puedes buscar términos como "Halloween", "sustos" o "terror" desde el buscador de Roku para acceder a toda la colección.

Adicional, te compartimos los siguientes títulos que podrás encontrar disponibles en aplicaciones gratuitas y de suscripción a través de tus reproductores y televisiones Roku.

Aplicaciones gratuitas: ¡Sustos sin costo adicional!

Prepara tus palomitas y golosinas para disfrutar de las siguientes opciones que puedes encontrar de manera gratuita.

The Roku Channel:

Huesera: un escalofriante viaje al terror folclórico mexicano que explora los miedos de la maternidad.

La posesión de Altair: cuando la amistad se convierte en una pesadilla demoníaca que desafía la realidad.

Mal de ojo: el terror se esconde en las tradiciones más oscuras, con una niña que busca la cura para su abuela.

Hasta el viento tiene miedo: un clásico del cine de terror mexicano que sigue perturbando con su historia de fantasmas en un internado.

El efecto Lázaro: ¿qué pasa cuando la ciencia desafía a la muerte y trae de vuelta lo que no debería?

Enfermera: el hospital nunca fue tan aterrador, con secretos oscuros y presencias inexplicables.

Morgana: un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento, con una mujer atormentada por su pasado.

La puerta: no todos los portales deben ser abiertos, especialmente si conducen a dimensiones de puro horror.

Amityville II: la posesión: la secuela que profundiza en los horrores de la casa más famosa del terror, revelando sus orígenes demoníacos.

Free TV:

Apparitions: cuando los espíritus del más allá se manifiestan para aterrorizar.

Bedlam: el terror y la locura se desatan dentro de los muros de un antiguo manicomio.

Poseídos: historias escalofriantes de posesiones demoníacas que te harán dudar de tu propia mente.

The Enfield Hunting: la famosa y aterradora historia real del poltergeist de Enfield que aterrorizó a una familia.

Runtime :

: Blood Creek: un oscuro secreto de la Segunda Guerra Mundial regresa para atormentar a un grupo de amigos.

The Gift: un thriller psicológico con giros inesperados que te dejará cuestionando la realidad.

Tubi:

The Haunting Hour: episodios escalofriantes para todas las edades (¡o casi!), basados en las historias de R.L. Stine.

Goosebumps 2: Haunted Halloween: risas y sustos para toda la familia con los monstruos de R.L. Stine cobrando vida.

Truth or dare: un juego inocente se convierte en una lucha por la supervivencia cuando una entidad demoníaca castiga a los mentirosos.

Urban Leyend: el clásico slasher que demuestra que los mitos universitarios pueden ser muy reales y mortales.

The Possession of Hannah Grace: un exorcismo fallido y un cuerpo que no quiere descansar en paz, desatando el terror en una morgue.

Aplicaciones con suscripción: ¡Boo! Estrenos y clásicos que te harán temblar

Dale un vistazo a los títulos de terror que ya están disponibles en tus apps de streaming favoritas por suscripción. ¡La inversión vale cada escalofrío!

Amazon Prime:

El mono: un objeto maldito desata el caos y el terror en una familia.

Hereje: cuando la fe se enfrenta a lo inexplicable y las fuerzas oscuras se desatan.

Apocalipsis Z: el principio del fin: la pandemia zombie que nadie vio venir, ahora en su fase más aterradora.

HBO Max:

IT: bienvenidos a Derry (Oct 26): explora los aterradores orígenes del payaso Pennywise en esta escalofriante precuela.

La hora de la desaparición (Oct 24): un misterio sobrenatural donde cada minuto cuenta y el pasado oscuro de un pueblo resurge.

Paramount+:

Ojos de corazón: cuando el amor se convierte en una obsesión mortal y nadie está a salvo.

Scream I, II, III, IV, V: la saga completa que revitalizó el género slasher con su mezcla de terror y metacomedia.

Departamento 7a: un misterio claustrofóbico donde una joven descubre un secreto aterrador en su nuevo edificio.

Dexter: resurrección: el carismático asesino en serie regresa, pero ¿podrá escapar de su oscuro pasado?

Este Halloween, convierte tu casa en una sala de sustos con los mejores títulos de terror disponibles en tus dispositivos Roku. Solo elige tu app favorita, presiona play y disfruta de una temporada llena de miedo, misterio y diversión.