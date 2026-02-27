Pokémon cumple 30 años y YouTube lo celebra con un Yoodle especial

¿Recuerdas el momento en el que Pokémon conquistó tu corazón? Haz memoria, pues puede haber pasado más de lo que crees.

Recordemos que en 1996, el lanzamiento de Pokémon en Japón marcó el inicio de una auténtica revolución para la cultura pop. Hoy, Pokémon se prepara para celebrar 30 años de historia, evolución y conexión con millones de fans alrededor del mundo. Es por eso que YouTube ha decidido celebrar a toda la comunidad de entrenadores Pokémon con un Yoodle especial que sustituirá el logo de la plataforma por 24 horas este 27 de febrero.

Lo que comenzó como un videojuego de Nintendo pronto se convirtió en un fenómeno global que cruzó pantallas y generaciones. La llegada del anime, protagonizado por Ash Ketchum y su inseparable compañero, Pikachu, consolidó a Pokémon como un referente cultural de finales de los noventa y principios de los 2000. Para muchos, fue su primer universo compartido: intercambiar cartas en el recreo, memorizar evoluciones y soñar con convertirse en Maestro Pokémon. Hoy, el juego de cartas coleccionables es uno de los fenómenos más globales a nivel mundial.

De los cartuchos al universo digital

En tan sólo tres décadas, Pokémon ha evolucionado al ritmo de la tecnología y adaptándose a sus comunidades. De las consolas portátiles pasó a experiencias móviles como Pokémon GO, que redefinió el juego en realidad aumentada y llevó la experiencia a las calles, parques y ciudades del mundo.

El consumo también se transformó: hoy, Pokémon vive en videojuegos de última generación, series animadas, plataformas digitales, eventos competitivos, mercancía oficial y una conversación constante en plataformas como YouTube donde millones de fanáticos suben contenido relacionado e interactúan con él. Es una franquicia que no solo ha sabido adaptarse, sino que ha crecido junto con su audiencia.

Mi primer mundial de Pokémon - Una experiencia única [Anaheim 2025] - YouTube Watch On

Un fenómeno del coleccionismo

El Pokémon Trading Card Game es otro de los pilares que ha impulsado su permanencia cultural. Hace unos días el Pikachu Illustrator (1998) actualmente valuada como la carta más cara, estableció un récord Guinness al venderse por $16.492.000 dólares. Esta pieza, fue adquirida por el inversor AJ Scaramucci quién se hizo de ella tras una subasta de Goldin en colaboración con su antiguo dueño, el creador de contenido Logan Paul, esta carta es considerada la "joya de la corona" debido a ser la única copia en grado PSA 10 (estado perfecto) existente. Este hito ha acumulado al momento más de 2.4 millones de reproducciones en el canal oficial del propio Logan Paul , confirmando que Pokémon no solo es nostalgia: es también inversión, comunidad y legado.

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG) ha crecido en Latinoamérica, influenciado y referenciado sobre todo en temas de valuación de las cartas, por el mercado estadounidense y los creadores españoles. Esto ha provocado un debate sobre si coleccionar las cartas en inglés o en español.

El interés proviene principalmente de los adultos jóvenes y, tras el lanzamiento del nuevo juego para móviles TCG Pocket, ha surgido un público cada vez más joven y femenino. El contenido en la región comenzó con el clásico abrimiento de paquetes y se diversificó en vlogs , búsqueda de cartas clasificadas (ya que es más difícil hacerlo a nivel local debido a la clasificación limitada de PSA), construcción de mazos , retos , vlogs de competencia , comedia y datos curiosos .

Recientemente, ha crecido hasta incluir retransmisiones de convenciones y vlogs debido al éxito de los creadores estadounidenses en este ámbito. La nostalgia, la construcción de comunidades, el juego en la vida real y los coleccionistas de cartas "artísticas" son los principales pilares de la tendencia en la región.

30 años de nostalgia y futuro...

Tres décadas después, Pokémon sigue apelando a esa emoción inicial: la de elegir tu primer compañero, completar la Pokédex. Padres que crecieron con los primeros juegos ahora comparten la experiencia con nuevas generaciones, demostrando que el universo Pokémon trasciende el tiempo, porque más allá de las batallas y las evoluciones, Pokémon ha sido un punto de encuentro, una memoria compartida y una prueba de que las grandes historias nunca dejan de reinventarse y se encuentran en el museo vivo de YouTube.