La nueva versión live-action de "Moana" no logró causar sensación en taquilla, ya que los cinéfilos la califican de "copia sin vida"

Moana tuvo un fin de semana decepcionante en taquilla, ya que solo recaudó 95 millones de dólares con un enorme presupuesto de 250 millones

El remake live action tiene actualmente un 33% en Rotten Tomatoes

Los fans han criticado a Moana por ser una réplica exacta de la querida película animada

"Moana" llegó recientemente a los cines, pero su fin de semana de estreno tuvo un desempeño decepcionante para ser una de las películas nuevas más importantes de julio.

La película original de "Moana" fue un gran éxito para Disney, ya que recaudó 687.2 millones de dólares en la taquilla mundial. Sin embargo, a juzgar por el fin de semana de estreno, no parece que el remake de acción real de 2026 vaya a seguir sus pasos.

Al momento de escribir este artículo, la nueva "Moana" solo ha recaudado 95 millones de dólares con su enorme presupuesto de 250 millones, lo que la convierte en una de las películas de Disney con peor desempeño.

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Además, ha recibido una decepcionante calificación de 33% en Rotten Tomatoes, y el consenso de los críticos dice: "El mar no llama a nadie en esta nueva y decepcionante versión de “Moana”, un proyecto que consolida a su predecesora animada como la mejor aventura".

Los espectadores han calificado a Moana de "sin vida"

La película de Blancanieves protagonizada por Rachel Zegler también fue criticada por los críticos (Image credit: Walt Disney Studios)

Muchos fans de la película original de Moana han expresado su decepción, describiendo la nueva versión de acción real como insulsa y una "copia exacta" de la original, según esta crítica mordaz de Associated Press.

Los fans en X también han tenido mucho que decir, y algunos se preguntan cuál fue el sentido de hacer una película de acción real de Moana. Ha habido muchas reacciones negativas, lo que la convierte en una incorporación decepcionante al catálogo de Disney.

The original Moana is incredible. I have it on Blu-ray.This live-action remake (which is also mostly animated) makes no sense to me, not from an artistic reasoning, nor from a consumer standpoint.I mean, money is the ultimate motivation I suppose, but who wants a lesser… https://t.co/UtmsmHm2p7July 12, 2026

Otro usuario de X comentó que su principal problema era la falta de calidad, y señaló que nada de la versión de acción real de "Moana" era mejor que la original. También mencionó que "El Rey León" y "Aladdín" contaban con "elementos nuevos que justificaban su existencia", pero afirmó que "Moana" no los tenía.

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My main issue with Disney Live-Action remakes isnt how lazy they are but how much the quality overall has dipped. Like at least with Lion King and Aladdin, they're technical marvels with new elements that justified their existence, what does Moana have that's better the original? https://t.co/8nAg33HGOFJuly 12, 2026

Moana is the first time theyve done a live action remake of a movie *I* love and it makes me so depressed why is it so lifelessJuly 2, 2026

Por último, otro usuario señaló que prefería ver el remake de Blancanieves antes que Moana. Blancanieves tampoco tuvo un gran desempeño en taquilla, pero cuenta con una calificación ligeramente más alta en Rotten Tomatoes: 39%.

I wouldn't go so far as to say anyone owes the SNOW WHITE remake an apology but I would 100% watch it again over ever looking at MOANA '26 a second time. A truly dispiriting experience, flat and lifeless. Better than that LION KING movie though.July 8, 2026

Si quieres verlo por ti mismo, "Moana" ya se está proyectando en cines de todo el mundo. Pero, a juzgar por las primeras críticas, tal vez te convenga ir a Disney+ para ver la película original y su secuela, que hay que reconocer que es muy buena: "Moana 2".

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