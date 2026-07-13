La nueva versión live-action de "Moana" no logró causar sensación en taquilla, ya que los cinéfilos la califican de "copia sin vida"
Moana ha corrido una suerte similar a la de Blancanieves
- Moana tuvo un fin de semana decepcionante en taquilla, ya que solo recaudó 95 millones de dólares con un enorme presupuesto de 250 millones
- El remake live action tiene actualmente un 33% en Rotten Tomatoes
- Los fans han criticado a Moana por ser una réplica exacta de la querida película animada
"Moana" llegó recientemente a los cines, pero su fin de semana de estreno tuvo un desempeño decepcionante para ser una de las películas nuevas más importantes de julio.
La película original de "Moana" fue un gran éxito para Disney, ya que recaudó 687.2 millones de dólares en la taquilla mundial. Sin embargo, a juzgar por el fin de semana de estreno, no parece que el remake de acción real de 2026 vaya a seguir sus pasos.
Al momento de escribir este artículo, la nueva "Moana" solo ha recaudado 95 millones de dólares con su enorme presupuesto de 250 millones, lo que la convierte en una de las películas de Disney con peor desempeño.
Además, ha recibido una decepcionante calificación de 33% en Rotten Tomatoes, y el consenso de los críticos dice: "El mar no llama a nadie en esta nueva y decepcionante versión de “Moana”, un proyecto que consolida a su predecesora animada como la mejor aventura".
Los espectadores han calificado a Moana de "sin vida"
Muchos fans de la película original de Moana han expresado su decepción, describiendo la nueva versión de acción real como insulsa y una "copia exacta" de la original, según esta crítica mordaz de Associated Press.
Los fans en X también han tenido mucho que decir, y algunos se preguntan cuál fue el sentido de hacer una película de acción real de Moana. Ha habido muchas reacciones negativas, lo que la convierte en una incorporación decepcionante al catálogo de Disney.
Otro usuario de X comentó que su principal problema era la falta de calidad, y señaló que nada de la versión de acción real de "Moana" era mejor que la original. También mencionó que "El Rey León" y "Aladdín" contaban con "elementos nuevos que justificaban su existencia", pero afirmó que "Moana" no los tenía.
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Por último, otro usuario señaló que prefería ver el remake de Blancanieves antes que Moana. Blancanieves tampoco tuvo un gran desempeño en taquilla, pero cuenta con una calificación ligeramente más alta en Rotten Tomatoes: 39%.
Si quieres verlo por ti mismo, "Moana" ya se está proyectando en cines de todo el mundo. Pero, a juzgar por las primeras críticas, tal vez te convenga ir a Disney+ para ver la película original y su secuela, que hay que reconocer que es muy buena: "Moana 2".
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- Lucy BuglassSenior Entertainment Writer