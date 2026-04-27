Exclusiva: Piaggio Fast Forward vuelve con otro robot de carga de Star Wars, y esta vez se le ha dado un cambio de imagen al estilo de Grogu

Piaggio vuelve con otro robot de Star Wars de edición limitada

El Grogu Gitamini es un robot de carga con un diseño personalizado

El robot, con un precio de 2.875 dólares, ya se puede encargar antes del 4 de mayo y del estreno de «The Mandalorian» y Grogu

Faltan solo seis días para el 4 de mayo —también conocido como el Día de Star Wars— y solo 25 días para que Star Wars regrese a la gran pantalla con «The Mandalorian» y Grogu. Así que es lógico que un montón de marcas estén lanzando nuevos productos, incluyendo muchos juguetes, todos inspirados en el icónico universo y en la nueva película.

Ahora, casi un año después de que Piaggio presentara por primera vez un droide de transporte de carga con temática de Star Wars, la marca lo vuelve a hacer. TechRadar puede mostrar y revelar en exclusiva el Grogu gitamini, con un nuevo diseño, algunas pegatinas y una sorpresa bajo el capó que le da a este robot de compañía personal un aire de cazarrecompensas.

Básicamente, el gitamini tiene dos ruedas principales y un montón de sensores, incluyendo dos cámaras y una cámara CMOS a color que funciona con una plataforma integrada para fijar al dueño —es decir, a ti— y permite que el robot de transporte de carga te siga a todas partes.

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(Image credit: Piaggio Fast Forward)

El compartimento de carga mide 45,5 x 42 x 48 cm y tiene una capacidad de 9 kg, suficiente para un montón de créditos, algunos artículos al estilo Beskar o una o dos bolsas de la compra tras una visita rápida a una tienda de conveniencia o al supermercado local.

Piaggio Fast Forward volvió a colaborar con Disney, Disney Consumer Products y Lucasfilm para diseñar esta edición personalizada de Grogu del gitamini. Esto incluye una carcasa exterior mayoritariamente blanca con algunos detalles en naranja y un efecto de desgaste simulado. Es un diseño bastante sencillo, pero bajo el capó, el gitamini ofrece algo más.

Hay un adorable gráfico de Grogu que sobresale de la estructura principal creando un efecto 3D, asegurando que la criatura sensible a la Fuerza proteja tus pertenencias guardadas en el interior. El compartimento de carga interior es naranja, a juego con los detalles del exterior. Ya sea que mantengas la tapa abierta o cerrada, Grogu estará ahí para ofrecer protección.

También cuenta con efectos de luz LED personalizados y efectos de sonido personalizados —esencialmente una buena dosis de pitidos y sonidos, tal como vimos en los modelos del año pasado.

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(Image credit: Piaggio Fast Forward)

Al igual que el G1T4-M1N1 de 2025, el Grogu Gitamini no es precisamente barato: ya se puede encargar en la tienda de Disney y en la propia tienda de Piaggio Fast Forward por 2875 dólares. Cuenta con la misma tecnología bajo el capó, solo que con un diseño ligeramente diferente, y sigue siendo una gran adquisición.

No aparecerá en la próxima película como los droides BDX, y no es necesariamente tan adorable como ellos, pero puede ayudar a transportar hasta 9 kg de objetos.

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