Coachella 2026 regresa a YouTube con experiencia inmersiva y muchas sorpresas más

¿Estás listo para vivir Coachella 2026 como nunca antes gracias a YouTube? Esperamos que tu respuesta sea positiva, pues este año, uno de los festivales más importantes del mundo regresa a la plataforma de video más popular con grandes sorpresas.

Y a partir del viernes 10 de abril, YouTube transmitirá en exclusiva ambos fines de semana de Coachella 2026, ofreciendo a los melómanos que no podrán ir al desierto una experiencia inmersiva sin precedentes. Esta edición destaca por la transmisión simultánea de hasta siete escenarios, incluyendo por primera vez visualización en resolución 4K para los escenarios principales. Por otro lado hará su debut "Coachella TV", un canal interactivo con presentaciones icónicas y momentos destacados del festival disponibles las 24 horas durante los días de duración del evento.

Coachella live only on YouTube - YouTube Watch On

La plataforma también introducirá funciones avanzadas como el modo Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo en televisores conectados, y una tienda virtual para adquirir mercancía exclusiva mediante códigos QR. Además, los fans podrán disfrutar de la serie "Watch With" para ver junto con Valkyrae a KATSEYE y a KAROL G con TerryAndKaniyia. Además con la ayuda de Google Gemini los fanáticos podrán organizar sus horarios personalizados desde la Coachella Livestream app disponible para Android o iOS, llevando la energía del festival a cualquier dispositivo de forma interactiva. A continuación algunas de las mejoras que se vivirán este año:

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7 escenarios: Este año transmitiremos en directo siete escenarios simultáneamente. Esto incluye el escenario Quasar en formato horizontal y vertical, con la transmisión vertical grabada con Pixel.

Este año transmitiremos en directo siete escenarios simultáneamente. Esto incluye el escenario Quasar en formato horizontal y vertical, con la transmisión vertical grabada con Pixel. Resolución 4K : Por primera vez, el escenario Coachella, el Teatro al Aire Libre y el Sahara se transmitirán en directo en 4K, dando vida a los decorados con una claridad extraordinaria para tu pantalla grande.

: Por primera vez, el escenario Coachella, el Teatro al Aire Libre y el Sahara se transmitirán en directo en 4K, dando vida a los decorados con una claridad extraordinaria para tu pantalla grande. Llegan las estaciones a Coachella: Además de la transmisión en vivo del festival, los fans tendrán acceso a " Coachella TV ", una experiencia interactiva e ininterrumpida de visualización de música las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que incluye actuaciones icónicas de archivo y los mejores momentos del festival de 2026. La estación se actualizará con los mejores momentos de las actuaciones después de cada fin de semana.

Además de la transmisión en vivo del festival, los fans tendrán acceso a " ", una experiencia interactiva e ininterrumpida de visualización de música las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que incluye actuaciones icónicas de archivo y los mejores momentos del festival de 2026. La estación se actualizará con los mejores momentos de las actuaciones después de cada fin de semana. Experiencia Multiview en la Sala de Estar: El año pasado, más de la mitad del tiempo total de visualización en directo de Coachella provino de la sala de estar. Con Multiview, los fans no tienen que elegir entre sus actuaciones favoritas. Pueden ver hasta cuatro escenarios a la vez en sus televisores y alternar fácilmente entre las señales de audio para disfrutar de una experiencia de festival personalizada desde casa.