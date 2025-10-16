Cinépolis llega oficialmente a "LG Channels" para revolucionar la forma de disfrutar el cine desde casa

¡Es oficial! Cinépolis y SOFA DGTL llegan a LG Channels, la plataforma gratuita de streaming de la popular compañía.

La integración de nuevos canales han logrado un aumento interanual del 95% en las horas de visualización de LG Channels México.

Con millones de televisores compatibles, LG Channels México registra el genero de películas como su segundo contenido más visto actualmente solo después de noticias. La incorporación de Cinépolis Channel contribuirá a un crecimiento en horas de visualización a doble digito para el siguiente año.

La nueva plataforma de Cinépolis en LG Channels incluye desde clásicos de los años noventa hasta estrenos de la década de 2020 y para los amantes del cine de primer nivel, destacan películas que han participado en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) como 7:19 – La Hora del Temblor, Mano de Obra y Perfectos Desconocidos, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) e incluso que llegaron al Festival de Cannes, incluyendo Chicuarotes, Párpados Azules y El Evangelio de las Maravillas.

"Tener el liderazgo en pantallas nos obliga a tener también el liderazgo en el contenido. El mejor sistema operativo, webOS y un contenido único como el de Cinépolis Channel nos asegura que la experiencia de los usuarios será la mejor, cómo nuestra tecnología en televisores. La alianza con Cinépolis y SOFA DGTL es muy relevante para nosotros y para nuestros usuarios pues se convertirá en una gran oportunidad para impulsar la democratización del cine de primer nivel y apoyar al cine independiente de nuestro país", comentó Daniel Aguilar, director de comunicación de LG Electronics México.

Además de las películas favoritas de muchos mexicanos y películas aclamadas en festivales, el canal dará un espacio destacado al cine independiente, reforzando su compromiso con las nuevas voces del séptimo arte. Y todo ello se disfrutará con la tecnología líder de LG, incluyendo lo mejor de la tecnología OLED, QNED, Mini LED y NanoCell en el mercado mexicano de televisores, que ofrecen la máxima calidad de imagen y sonido para una experiencia verdaderamente cinematográfica en casa.

"En SOFA ya llevamos años acercando lo mejor del cine independiente al público latinoamericano, pero lanzar el Cinépolis Channel tiene un significado muy especial. Es un orgullo unirnos a Cinépolis para ofrecer un canal dedicado al cine mexicano con títulos que celebran su identidad, su historia y su enorme talento", mencionó Fabio Lima, CEO de SOFA DGTL.

La estrategia de LG Electronics se centra en escuchar al usuario y esta incorporación a la oferta de LG Channels que desde 2015 representa el profundo conocimiento del usuario y el interés por ofrecer un valor personalizado, fortaleciendo el impacto de dos líderes en México, Cinépolis como emblema del cine en México y LG Electronics el líder tecnológico de entretenimiento.