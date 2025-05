CCXP México 2025: Jurassic World Renace prepara un panel con Scarlett Johansson, Mahershala Ali y muchos más

¿Quieres una razón más para no perderte CCXP México 2025? Aquí la tienes de la mano de Jurassic World Renace y el elenco confirmado en el Thunder Stage by Cinemex el próximo 31 de mayo.

Pero descuiden, seguramente no será la única sorpresa, ya que con esto, Universal Pictures se suma oficialmente al lineup de la CCXPMX25.

Una nueva era jurásica está por comenzar y llega con todo el glamour, poder y emoción de la icónica estrella de acción y dos veces nominada al Oscar® Scarlett Johansson; el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali (sí, ¡Dos Oscars!); y Jonathan Bailey, nominado al Emmy y al SAG (a.k.a. el crush colectivo del streaming). A ellos se suman el reconocido actor británico Rupert Friend, el orgullo mexicano Manuel Garcia-Rulfo y el aclamado director Gareth Edwards. Para compartir secretos exclusivos detrás de cámaras sobre este nueva y atrevida entrega, lleno de acción y adrenalina, de la legendaria franquicia cinematográfica que ya ha recaudado más de 6 mil millones de dólares a nivel mundial.

Scarlett Johansson

Ganadora del Tony, del BAFTA y nominada dos veces al Oscar, Scarlett Johansson sigue consolidando su lugar como una de las artistas más versátiles de Hollywood. Recientemente la vimos en Fly Me to the Moon, Asteroid City y como la voz de Elita en Transformers One. Próximamente debutará como directora con Eleanor the Great, y protagonizará Jurassic World Renace. Además de sus aclamadas actuaciones en Historia de un Matrimonio y Jojo Rabbit, ha conquistado al público de todo el mundo con papeles icónicos en Black Widow, Ella (Her) y Perdidos en Tokio (Lost in Translation). También es cofundadora de These Pictures, una productora enfocada en contar historias únicas para cine y televisión.

Mahershala Ali

Mahershala Ali es ganador de dos premios Oscar, reconocido por sus inolvidables interpretaciones en Moonlight y Green Book. Recientemente protagonizó Leave the World Behind de Netflix, junto a Julia Roberts, Ethan Hawke y Kevin Bacon. Próximamente lo veremos en Jurassic World Renace junto a Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, y actualmente se encuentra filmando Your Mother, Your Mother, Your Mother para Amazon MGM Studios. Su trabajo en televisión le ha valido múltiples nominaciones al Emmy por Ramy, True Detective, House of Cards y el documental Chimp Empire. En 2019, ganó un Emmy como productor ejecutivo de We Are the Dream de HBO. A lo largo de su carrera, ha participado en películas aclamadas como Swan Song, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Hidden Figures, Alita: Battle Angel, The Free State of Jones, The Hunger Games: Mockingjay Partes 1 y 2, Luke Cage, The Place Beyond the Pines y The Curious Case of Benjamin Button.

Jonathan Bailey

Nominado al Emmy y al SAG, Jonathan Bailey protagonizará Jurassic World Renace junto a Scarlett Johansson, después de su aclamado papel como Fiyero en Wicked: Part One, película que recibió diez nominaciones al Oscar y le valió una nominación al SAG. Recientemente conquistó al público con su interpretación en Fellow Travelers de Showtime, por la que ganó un Critics Choice Award y obtuvo una nominación al Emmy. Conocido mundialmente como Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, Bailey también ha brillado en los escenarios, donde ganó un Premio Olivier, y continúa demostrando su versatilidad en teatro, televisión y cine.

Rupert Friend

Rupert Friend interpreta al villano principal en la nueva entrega de Jurassic World, dirigida por Gareth Edwards, donde comparte pantalla con Scarlett Johansson, y también aparecerá en The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Conocido por su aclamado papel como Peter Quinn en Homeland, que le valió una nominación al Emmy, ha brillado en cine y televisión con actuaciones destacadas en Anatomy of a Scandal, Obi-Wan Kenobi y The American Society of Magical Negroes. Su colaboración creativa con Wes Anderson ha sido constante, y continúa demostrando su versatilidad con películas que se presentarán en los festivales más importantes, como Dreams y After His Death, ambas con estreno previsto en Berlín 2025.

Manuel Garcia-Rulfo

Manuel Garcia-Rulfo, protagonista de la exitosa serie de Netflix The Lincoln Lawyer, será parte de Jurassic World Renace, donde compartirá pantalla con Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey. Originario de Guadalajara, México, inició su carrera actoral en Estados Unidos y se destacó tanto en el cine mexicano como en producciones internacionales como The Magnificent Seven, Sicario: Day of the Soldado y Asesinato en el Expreso de Oriente. Con sus recientes actuaciones en Pedro Páramo y Un Vecino Gruñón (A Man Called Otto), sigue demostrando su versatilidad a través de géneros y fronteras.

Gareth Edwards

El cineasta británico Gareth Edwards, conocido por su narrativa visual inmersiva y su profundidad emocional, comenzó su carrera como artista de efectos visuales, ganando un BAFTA antes de destacar como director gracias a su enfoque práctico y distintivo. Su película más reciente, The Creator, recibió dos nominaciones al Oscar y demostró su habilidad para combinar espectáculo con humanidad. Anteriormente dirigió Rogue One: A Star Wars Story y el reboot de Godzilla en 2014, ambas aclamadas por su escala y visión cinematográfica. Saltó a la fama con la cinta de ciencia ficción independiente Monsters, que escribió, dirigió, fotografió y editó, ganando múltiples premios y posicionándose como una de las voces más innovadoras del cine de género.