3 grandes estrenos de Disney+ para ver en streaming en marzo de 2026

Disney+ tiene tres nuevas series de televisión que realmente me llamaron la atención en marzo, y estoy seguro de que hay algo para todos los gustos.

Y lo que es mejor, una serie original de Hulu se ha colado en esta lista, así que no tendrás que buscar en los mejores servicios de streaming para encontrar entretenimiento de calidad. Todo lo que he destacado aquí te espera en Disney+, tanto si te apetece un regreso impactante de Marvel como un clásico de Disney Channel.

Esto es lo que no te puedes perder en marzo de 2026.

El artículo continúa a continuación

Daredevil: Born Again temporada 2

Marvel Television's Daredevil Born Again Season 2 | Stream March 24 on Disney+ - YouTube Watch On

¿Cuándo?: 24 de marzo

La temporada 2 de Daredevil: Born Again por fin está aquí, y los fans de Marvel tienen mucho por lo que emocionarse. Me encantó la serie original de Netflix, así que ha sido increíble verla renovada de nuevo en Disney+ (donde ahora también se puede ver Daredevil).

El escritor de streaming Tom Power describió el tráiler anterior como «pura sobrecarga sensorial», insinuando que la temporada 2 se inclinará hacia el caos. En la temporada 2, seguiremos a Matt Murdock mientras intenta luchar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Wilson Fisk de una vez por todas.

¿Necesitas recordar lo que pasó? Echa un vistazo a nuestro artículo sobre el final de la temporada 1 de Daredevil: Born Again.

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Especial del 20.º aniversario de Hannah Montana

EXCLUSIVE: Hannah Montana is BACK | Hannah Montana: 20th Anniversary | Disney Channel US - YouTube Watch On

¿Cuándo?: marzo 24

¡Ha vuelto! Hannah Montana vuelve con un especial dos décadas después de su estreno en Disney Channel. Los fans de la icónica serie no querrán perderse este especial televisivo único, grabado ante un público en directo en el estudio.

El especial del 20.º aniversario de Hannah Montana incluye una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, presentada por el podcaster Alex Cooper. La conversación ofrecerá «una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto duradero de la serie y el personaje», según su sinopsis oficial.

Si lo que buscas es nostalgia, no busques más.

Si es martes... es asesinato

If It's Tuesday It's Murder | Trailer | Hulu - YouTube Watch On

¿Cuándo?: marzo 31

Finalmente, esta serie de Hulu me llamó la atención y no quería que pasara desapercibida. Quizás no hayas oído hablar de If It's Tuesday... It's Murder, pero aquí te explico por qué vale la pena verla.

La nueva serie cuenta la historia de un grupo de turistas españoles que se van de vacaciones a Lisboa. Pero cuando uno de ellos aparece muerto, la tensión aumenta y los cuatro restantes deben averiguar qué ha pasado antes de que termine su viaje.

¿Es uno de ellos o es otra persona? ¿Qué impactantes verdades les esperan a este grupo de aficionados al misterio? Algo me dice que están metidos en un lío muy gordo, y estoy deseando ver más.

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