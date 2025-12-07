3 nuevas películas y series de Apple TV para ver en diciembre de 2025

El gran espectáculo deportivo de este año pronto se podrá ver en streaming, ya que la exitosa película sobre la F1 llega a Apple TV.

¿Estás listo para disfrutar de la última "lista" de estrenos de Apple TV? La cual aunque es más ligera de lo normal, finalmente recibirá una de las películas más importantes de 2025.

Si te sientes defraudado después de haber aprovechado la excepcional oferta del Cyber Monday de Apple TV, no te preocupes. Hay muchas series de éxito que seguirán estrenando nuevos episodios a lo largo del mes, como el thriller de acción The Last Frontier, la comedia Loot temporada 3, el drama de espías Down Cemetery Road, la deslumbrante comedia dramática Palm Royale temporada 2 y, por supuesto, la serie de misterio y ciencia ficción de Vince Gilligan, Pluribus. ¿Quién más está contando los días para el final, el 26 de diciembre?

Con cuatro series que terminan este mes (solo Palm Royale se prolongará hasta enero), hay mucho para mantenerte ocupado durante las Navidades, además de las tres nuevas películas y series que te presentamos a continuación. Desplázate hacia abajo para ver cuáles merecen un lugar en tu lista de favoritos.

La primera nevada de Fraggle Rock

The First Snow of Fraggle Rock — Official Trailer | Apple TV - YouTube Watch On

Director: Jon Rosenbaum

Duración: 34 minutos

Fecha de estreno: diciembre 5

Después de que los adultos hayan terminado de ver la película festiva del mes pasado, The Family Plan 2, es hora de que los más pequeños se hagan con el control remoto con un especial musical navideño que les hará cantar y bailar.

Gracias a un acuerdo con The Jim Henson Company, Apple TV se ha convertido en el hogar de los queridos Fraggles, y los trae de vuelta una vez más para un nuevo especial de acción real tras el exitoso reinicio de 2022 Fraggle Rock: Back to the Rock.

Esta vez, toda la pandilla está esperando a que Gobo escriba una canción para poder salir a dar un paseo en trineo. ¿El único problema? No hay nieve. Para volver a encarrilar las cosas, Gobo viaja al mundo humano (o como ellos lo llaman, «el espacio exterior») en busca de esa chispa musical tan importante.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

F1

F1® The Movie — Official Trailer | Apple TV - YouTube Watch On

Director: Joseph Kosinski

Duración: 145 minutos

Fecha de estreno: diciembre 12

He estado esperando la oportunidad de volver a ver F1: La película desde que la vi en IMAX en junio, y aunque sé que mi sistema de cine en casa no podrá reproducir el estruendo que te hace vibrar el pecho de una sala de cine totalmente equipada, no tengo ninguna duda de que la acción seguirá siendo un espectáculo.

En esta historia de regreso, Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes, un veterano piloto en horas bajas que tiene una segunda oportunidad de alcanzar la gloria en el campeonato cuando lo contratan para ser el mentor de un joven y talentoso novato llamado Joshua Pearce para el equipo de carreras ficticio APXGP.

Desde ver a Idris soportar lo que él mismo calificó como "el giro más loco de mi vida" hasta la cámara personalizada de Sony que captura esas imágenes hiperrealistas desde el interior del coche, la película es una de las representaciones más auténticas de este deporte hasta la fecha. Lleva el realismo al máximo, utilizando todos los trucos posibles para sumergirte en la cabina.

Born to Be Wild

¿Un cachorro de guepardo adorable? Apple TV, tienes toda mi atención. (Image credit: Apple TV)

Narrator: Hugh Bonneville

Duración: ~30-45 minutos por episodio

Fecha de estreno: diciembre 19

Una serie documental sobre crías de animales no es difícil de vender, pero si quieres tener una idea más clara de la premisa y, lo que es más importante, de las adorables criaturas que podrás ver en Born To Be Wild, aquí tienes un breve avance:

La serie, compuesta por seis episodios, abarca tres continentes y presenta impresionantes imágenes captadas a lo largo de varios años, en las que se sigue el ciclo de vida de especies en peligro de extinción mientras dedicados conservacionistas trabajan para rehabilitarlas y reintroducirlas en su hábitat natural.

Prepárate para conocer a una cría de elefante, dos cachorros de guepardo, una cría de lémur de cola anillada, un cachorro de oso lunar, gatitos de lince ibérico y pingüinos africanos rescatados en tus pantallas la semana antes de Navidad.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.