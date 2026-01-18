Tres nuevas películas de Prime Video para ver en streaming en enero de 2026, incluida una icónica comedia de los 80
No te pierdas estas nuevas películas certificadas como frescas
Prime Video ha añadido una gran cantidad de películas nuevas a su catálogo este mes, y tres de ellas me han llamado especialmente la atención. Puede resultar difícil navegar por catálogos tan extensos, así que estoy aquí para hacer el trabajo duro por ti.
De todos los mejores servicios de streaming, Prime Video es mi favorito por añadir constantemente películas excelentes. Cuando eches un vistazo a las selecciones de este mes, verás exactamente a qué me refiero, ya que todas son éxitos aclamados por la crítica.
Tanto si te apetece una comedia nostálgica como una biografía romántica, aquí encontrarás algunas opciones que merecen la pena.
The Breakfast Club
Calificación RT: 87%
Director: John Hughes
Duración: 97 minutos
Clasificación: R
El club de los cinco (The Breakfast Club) es una de mis películas favoritas de los años 80, y si aún no la has visto, ahora es la oportunidad perfecta.
La película está protagonizada por Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald y Ally Sheedy, que interpretan a unos adolescentes de instituto que se ven obligados a asistir a clase un sábado para cumplir un castigo. Ninguno de ellos es amigo y todos provienen de entornos muy diferentes.
Encarnan los estereotipos clásicos de los adolescentes, como el deportista, el cerebrito, el delincuente, la princesa y el desastre, pero a pesar de sus diferencias, terminan desarrollando un vínculo mientras trabajan en un ensayo de mil palabras que describe «quién crees que eres». Es una divertida película sobre la mayoría de edad con una excelente banda sonora de los 80.
Tully
Calificación RT: 87%
Director: Jason Reitman
Duración: 95 minutos
Clasificación: R
Charlize Theron y Mackenzie Davis encabezan el reparto de esta película de comedia dramática que me encanta. Cuenta la historia de una madre de dos hijos que está embarazada de un tercer hijo inesperado y contrata a una niñera nocturna para que la ayude con el recién llegado.
Tully combina sin esfuerzo el humor y la honestidad brutal, y ofrece una visión cruda de la maternidad y de lo abrumadora que puede llegar a ser. Las dos protagonistas están excelentes y construyen un final que es uno de mis favoritos de todos los tiempos.
Creo que es fácil pasar por alto esta película, pero no deberías hacerlo, te la recomiendo encarecidamente.
Loving
Calificación RT: 88%
Director: Jeff Nichols
Duración: 123 minutos
Clasificación: PG-13
Por último, Loving es una película romántica que no te puedes perder. Está basada en la historia real de Richard y Mildred Loving, una pareja interracial que fue arrestada y expulsada de su estado natal, Virginia, en 1958.
Los Loving son considerados la primera pareja interracial que luchó por su derecho a permanecer casados en una época en la que existía la segregación, y su historia es narrada de forma magnífica por el director Jeff Nicholas y los actores principales Joel Edgerton y Ruth Negga.
Loving es una de esas películas imprescindibles que todo el mundo debería ver al menos una vez, y ahora está disponible como parte de tu suscripción a Prime Video.
Lucy is a long-time movie and television lover who is an approved critic on Rotten Tomatoes. She has written several reviews in her time, starting with a small self-ran blog called Lucy Goes to Hollywood before moving onto bigger websites such as What's on TV and What to Watch, with TechRadar being her most recent venture. Her interests primarily lie within horror and thriller, loving nothing more than a chilling story that keeps her thinking moments after the credits have rolled. Many of these creepy tales can be found on the streaming services she covers regularly.
When she’s not scaring herself half to death with the various shows and movies she watches, she likes to unwind by playing video games on Easy Mode and has no shame in admitting she’s terrible at them. She also quotes The Simpsons religiously and has a Blinky the Fish tattoo, solidifying her position as a complete nerd.
- Antonio QuijanoEditor