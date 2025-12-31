Esta agradable película de Prime Video está protagonizada por dos de mis personajes cómicos favoritos de todos los tiempos, y es mi elección para estas vacaciones

Bill & Ted's Bogus Journey se puede ver en streaming en Prime Video

William "Bill" Preston Esq y Theodore "Ted" Logan son dos de mis personajes cómicos favoritos, interpretados por los increíblemente jóvenes Alex Winter y Keanu Reeves como adolescentes holgazanes y completamente descerebrados. Ellos, y las películas en las que aparecen, son muy, muy estúpidos, y muy, muy divertidos.

Con Bill & Ted's Bogus Journey llegando a Prime Video este mes, es una gran incorporación a tu lista de películas para ver en vacaciones. ¿Es tan buena como la primera película, Bill & Ted's Excellent Adventure? No del todo. Pero conserva su calidez y encanto y ofrece una experiencia agradable y muy divertida.

Por qué disfrutarás de esta excelente aventura

Bill & Ted’s Bogus Journey (1991) Official Trailer | MGM Studios - YouTube Watch On

Es muy recomendable ver la primera película antes de ver esta secuela, ya que da por sentado que el espectador conoce la historia de cómo dos adorables cabezas huecas acabaron siendo aclamados como dioses del heavy metal por los futuros habitantes de la Tierra, a pesar de carecer de cerebro y talento musical. Y la primera película merece la pena verla de todos modos, porque es muy divertida.

Esta segunda entrega también es divertida, con el dúo protagonista viajando por el cielo y el infierno, luchando contra la Parca e intentando evitar a los asesinos al estilo Terminator enviados desde el siglo XXVII para matarlos.

La revista Empire dijo que la película es «tan aguda como su predecesora: todo tipo de comentarios verbales y gags visuales de fondo complementan los chistes principales, que fluyen con naturalidad. Winter y Reeves (Bill y Ted) alcanzan nuevos niveles como adolescentes idiotas y el reparto secundario (en particular Sadler como la vanidosa Parca) interpreta lo ridículo con la mayor seriedad al estilo de Monty Python».

El New York Times la calificó de "divertida pero descuidada", mientras que Roger Ebert escribió: "Esta es una película que se nutre de la idiotez de sus personajes, dos adolescentes que emprenden increíbles viajes a través del tiempo y el espacio con la vaga percepción de que no siguen jugando a videojuegos... Esta película es ligera como una pluma y frágil como el hielo en primavera, pero lo que hace, lo hace muy bien".

Bill & Ted's Bogus Journey se puede ver ahora en Prime Video.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.