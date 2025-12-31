Esta agradable película de Prime Video está protagonizada por dos de mis personajes cómicos favoritos de todos los tiempos, y es mi elección para estas vacaciones
La segunda aventura de Bill y Ted me hace reír a carcajadas
William "Bill" Preston Esq y Theodore "Ted" Logan son dos de mis personajes cómicos favoritos, interpretados por los increíblemente jóvenes Alex Winter y Keanu Reeves como adolescentes holgazanes y completamente descerebrados. Ellos, y las películas en las que aparecen, son muy, muy estúpidos, y muy, muy divertidos.
Con Bill & Ted's Bogus Journey llegando a Prime Video este mes, es una gran incorporación a tu lista de películas para ver en vacaciones. ¿Es tan buena como la primera película, Bill & Ted's Excellent Adventure? No del todo. Pero conserva su calidez y encanto y ofrece una experiencia agradable y muy divertida.
Por qué disfrutarás de esta excelente aventura
Es muy recomendable ver la primera película antes de ver esta secuela, ya que da por sentado que el espectador conoce la historia de cómo dos adorables cabezas huecas acabaron siendo aclamados como dioses del heavy metal por los futuros habitantes de la Tierra, a pesar de carecer de cerebro y talento musical. Y la primera película merece la pena verla de todos modos, porque es muy divertida.
Esta segunda entrega también es divertida, con el dúo protagonista viajando por el cielo y el infierno, luchando contra la Parca e intentando evitar a los asesinos al estilo Terminator enviados desde el siglo XXVII para matarlos.
La revista Empire dijo que la película es «tan aguda como su predecesora: todo tipo de comentarios verbales y gags visuales de fondo complementan los chistes principales, que fluyen con naturalidad. Winter y Reeves (Bill y Ted) alcanzan nuevos niveles como adolescentes idiotas y el reparto secundario (en particular Sadler como la vanidosa Parca) interpreta lo ridículo con la mayor seriedad al estilo de Monty Python».
El New York Times la calificó de "divertida pero descuidada", mientras que Roger Ebert escribió: "Esta es una película que se nutre de la idiotez de sus personajes, dos adolescentes que emprenden increíbles viajes a través del tiempo y el espacio con la vaga percepción de que no siguen jugando a videojuegos... Esta película es ligera como una pluma y frágil como el hielo en primavera, pero lo que hace, lo hace muy bien".
Bill & Ted's Bogus Journey se puede ver ahora en Prime Video.
Contributor
Writer, broadcaster, musician and kitchen gadget obsessive Carrie Marshall has been writing about tech since 1998, contributing sage advice and odd opinions to all kinds of magazines and websites as well as writing more than twenty books. Her latest, a love letter to music titled Small Town Joy, is on sale now. She is the singer in spectacularly obscure Glaswegian rock band Unquiet Mind.
- Antonio QuijanoEditor