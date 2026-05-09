¿Cuándo se estrena "Off Campus" en Prime Video?

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Por Aportaciones de publicado

Vuelve la pasión por el hockey sobre hielo, amigo

A girl and boy lean into kiss in a changing room
¿Sientes la lujuria? (Crédito de imagen: Prime Video)

Vuelve la época de soñar sobre el hielo, así que ponte los patines y prepárate para disfrutar de «Off Campus».

Basada en la exitosa serie de libros de Elle Kennedy, la serie seguirá a «un equipo de élite de hockey sobre hielo y a las mujeres de sus vidas, mientras se enfrentan al amor, al desamor y al autodescubrimiento».

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La espera casi ha terminado, pero ¿cuándo se estrenará Off Campus en Prime Video?

¿A qué hora puedo ver los episodios de "Off Campus" en Prime Video?

Off Campus S1 - Official Trailer | Prime Video - YouTube Off Campus S1 - Official Trailer | Prime Video - YouTube
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Esperamos que los episodios de «Off Campus» estén disponibles en Prime Video el 13 de mayo a las 12:00 a. m. (hora del Pacífico) / 3:00 a. m. (hora del Este).

En el resto del mundo, ten en cuenta los siguientes horarios:

  • Estados Unidos– 12am PT / 3am ET
  • Canada – 12am PT / 3am ET
  • UK – 7am GMT
  • India – 12:30pm IST
  • Singapore – 3pm SGT
  • Australia – 6pm AEST
  • Nueva Zelanda – 8pm NZDT

¿Cuándo salen los nuevos episodios de "Off Campus"?

a hockey team celebrates on the ice

No sé absolutamente nada de hockey (Image credit: Prime Video)

Por suerte, los ocho episodios de «Off Campus» se estrenarán al mismo tiempo.

La serie ya recibió el visto bueno para una segunda temporada en febrero de 2026, así que crucemos los dedos para que no tengamos que esperar mucho más.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor
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