¿Cuándo se estrena "Off Campus" en Prime Video?
Vuelve la pasión por el hockey sobre hielo, amigo
Vuelve la época de soñar sobre el hielo, así que ponte los patines y prepárate para disfrutar de «Off Campus».
Basada en la exitosa serie de libros de Elle Kennedy, la serie seguirá a «un equipo de élite de hockey sobre hielo y a las mujeres de sus vidas, mientras se enfrentan al amor, al desamor y al autodescubrimiento».
«Forjarán amistades profundas y vínculos duraderos mientras navegan por las complejidades que conlleva la transición a la edad adulta», como explica Amazon.
La espera casi ha terminado, pero ¿cuándo se estrenará Off Campus en Prime Video?
¿A qué hora puedo ver los episodios de "Off Campus" en Prime Video?
Esperamos que los episodios de «Off Campus» estén disponibles en Prime Video el 13 de mayo a las 12:00 a. m. (hora del Pacífico) / 3:00 a. m. (hora del Este).
En el resto del mundo, ten en cuenta los siguientes horarios:
- Estados Unidos– 12am PT / 3am ET
- Canada – 12am PT / 3am ET
- UK – 7am GMT
- India – 12:30pm IST
- Singapore – 3pm SGT
- Australia – 6pm AEST
- Nueva Zelanda – 8pm NZDT
¿Cuándo salen los nuevos episodios de "Off Campus"?
Por suerte, los ocho episodios de «Off Campus» se estrenarán al mismo tiempo.
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La serie ya recibió el visto bueno para una segunda temporada en febrero de 2026, así que crucemos los dedos para que no tengamos que esperar mucho más.
- Jasmine ValentineStreaming Staff Writer