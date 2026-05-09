¿Cuándo se estrena "Off Campus" en Prime Video?

Vuelve la época de soñar sobre el hielo, así que ponte los patines y prepárate para disfrutar de «Off Campus».

Basada en la exitosa serie de libros de Elle Kennedy, la serie seguirá a «un equipo de élite de hockey sobre hielo y a las mujeres de sus vidas, mientras se enfrentan al amor, al desamor y al autodescubrimiento».

«Forjarán amistades profundas y vínculos duraderos mientras navegan por las complejidades que conlleva la transición a la edad adulta», como explica Amazon.

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La espera casi ha terminado, pero ¿cuándo se estrenará Off Campus en Prime Video?

¿A qué hora puedo ver los episodios de "Off Campus" en Prime Video?

Off Campus S1 - Official Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

Esperamos que los episodios de «Off Campus» estén disponibles en Prime Video el 13 de mayo a las 12:00 a. m. (hora del Pacífico) / 3:00 a. m. (hora del Este).

En el resto del mundo, ten en cuenta los siguientes horarios:

Estados Unidos – 12am PT / 3am ET

– 12am PT / 3am ET Canada – 12am PT / 3am ET

– 12am PT / 3am ET UK – 7am GMT

– 7am GMT India – 12:30pm IST

– 12:30pm IST Singapore – 3pm SGT

– 3pm SGT Australia – 6pm AEST

– 6pm AEST Nueva Zelanda – 8pm NZDT

¿Cuándo salen los nuevos episodios de "Off Campus"?

No sé absolutamente nada de hockey (Image credit: Prime Video)

Por suerte, los ocho episodios de «Off Campus» se estrenarán al mismo tiempo.

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La serie ya recibió el visto bueno para una segunda temporada en febrero de 2026, así que crucemos los dedos para que no tengamos que esperar mucho más.