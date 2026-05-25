Hot Sale 2026: Infinix baja de precio sus dispositivos más potentes en México

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Infinix
(Crédito de imagen: Infinix)

¡Oficial! Infinix se une al Hot Sale 2026 con ofertas y descuentos que no puedes dejar pasar.

Así que prepárate para precios especiales y dinámicas en vivo en redes sociales durante estos días de ofertas.

Sube de nivel con estas ofertas

Infinix NOTE 60 Pro | (256+16 GB)

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Con un precio especial de $7,799 MXN (antes a $7,999 MXN), disponible en Mercado Libre.

  • Chipset poderoso Snapdragon 7s Gen 4 5G con enfriamiento por VC 3D
  • Batería de 6000mAh con carga Rápida de 90W
  • Elegante marco de Metal y Display LED personalizable
  • Cargador magnética de 30W incluido, con valor de $299 MXN

Infinix

(Image credit: Infinix)

Infinix GT 50 Pro | (256+24 GB)

Con un precio especial de $9,749 MXN (antes a $9,999 MXN), disponible en Mercado Libre.

  • El mayor Enfriamiento Líquido HydroFlow de la industria
  • Potente procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultimate  que permite correr juegos como COD Mobile o FreeFire a 144FPS
  • Gatillos GT sensibles a Presión. Toca y apunta, presiona y dispara.
  • Kit gamer incluido con un CoolerMag Charge que carga y enfría a la vez

Infinix

(Image credit: Infinix)

Infinix NOTE 60 | (256+16 GB)

Con un precio especial de $6,408 MXN (antes a $7,199 MXN), disponible en Mercado Libre

  • Rinde para todo con su enfriamiento por VC 3D y un redidor procesador MediaTek Dimensity 7400 5G
  • Mira tu contenido favorito en alta definición. Pantalla AMOLED 1.5K de 144 Hz
  • Gran batería con autorreparación de 6,150mAh y carga rápida de 45W
  • Cargador magnética de 30W incluido, con valor de $299 MXN

Infinix

(Image credit: Infinix)

Infinix NOTE Edge | (256+16 GB)

Con un precio especial de $5,999 MXN (antes a $6,699 MXN), disponible en Mercado Libre

  • Batería de máxima duración de 6150 mAh, rinde para todo.
  • Enfriamiento por VC 3D con un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G
  • Diseño elegante con pantalla Curva-3D de 1.5K de 144 Hz

Pro Tip: Habrá ofertas adicionales que se anunciarán en las redes oficiales de Infinix México durante el Hot Sale. Mantente atento a @infinixmexico en TikTok, Instagram y Facebook.

Postventa oficial: juega tranquilo con CarlCare

CarlCare es el servicio postventa oficial de Infinix en México, con soporte técnico y gestión de garantía para todas las compras de smartphones Infinix en toda la República Mexicana. Si compras en el HotSale, tu experiencia está cubierta de punta a punta. Disponible en carlcare.com/mx

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor