Hot Sale 2026: Infinix baja de precio sus dispositivos más potentes en México

¡Oficial! Infinix se une al Hot Sale 2026 con ofertas y descuentos que no puedes dejar pasar.

Así que prepárate para precios especiales y dinámicas en vivo en redes sociales durante estos días de ofertas.

Sube de nivel con estas ofertas

Infinix NOTE 60 Pro | (256+16 GB)

Latest Videos From

Con un precio especial de $7,799 MXN (antes a $7,999 MXN), disponible en Mercado Libre.

Chipset poderoso Snapdragon 7s Gen 4 5G con enfriamiento por VC 3D

Batería de 6000mAh con carga Rápida de 90W

Elegante marco de Metal y Display LED personalizable

Cargador magnética de 30W incluido, con valor de $299 MXN

(Image credit: Infinix)

Infinix GT 50 Pro | (256+24 GB)

Con un precio especial de $9,749 MXN (antes a $9,999 MXN), disponible en Mercado Libre.

El mayor Enfriamiento Líquido HydroFlow de la industria

HydroFlow de la industria Potente procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultimate que permite correr juegos como COD Mobile o FreeFire a 144FPS

Gatillos GT s ensibles a Presión. Toca y apunta, presiona y dispara.

ensibles a Presión. Toca y apunta, presiona y dispara. Kit gamer incluido con un CoolerMag Charge que carga y enfría a la vez

(Image credit: Infinix)

Infinix NOTE 60 | (256+16 GB)

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con un precio especial de $6,408 MXN (antes a $7,199 MXN), disponible en Mercado Libre

Rinde para todo con su enfriamiento por VC 3D y un redidor procesador MediaTek Dimensity 7400 5G

Mira tu contenido favorito en alta definición. Pantalla AMOLED 1.5K de 144 Hz

Gran batería con autorreparación de 6,150mAh y carga rápida de 45W

Cargador magnética de 30W incluido, con valor de $299 MXN

(Image credit: Infinix)

Infinix NOTE Edge | (256+16 GB)

Con un precio especial de $5,999 MXN (antes a $6,699 MXN), disponible en Mercado Libre

Batería de máxima duración de 6150 mAh, rinde para todo.

Enfriamiento por VC 3D con un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G

Diseño elegante con pantalla Curva-3D de 1.5K de 144 Hz

Pro Tip: Habrá ofertas adicionales que se anunciarán en las redes oficiales de Infinix México durante el Hot Sale. Mantente atento a @infinixmexico en TikTok, Instagram y Facebook.

Postventa oficial: juega tranquilo con CarlCare

CarlCare es el servicio postventa oficial de Infinix en México, con soporte técnico y gestión de garantía para todas las compras de smartphones Infinix en toda la República Mexicana. Si compras en el HotSale, tu experiencia está cubierta de punta a punta. Disponible en carlcare.com/mx