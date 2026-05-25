Hot Sale 2026: Infinix baja de precio sus dispositivos más potentes en México
¡Oficial! Infinix se une al Hot Sale 2026 con ofertas y descuentos que no puedes dejar pasar.
Así que prepárate para precios especiales y dinámicas en vivo en redes sociales durante estos días de ofertas.
Sube de nivel con estas ofertas
Infinix NOTE 60 Pro | (256+16 GB)
Con un precio especial de $7,799 MXN (antes a $7,999 MXN), disponible en Mercado Libre.
- Chipset poderoso Snapdragon 7s Gen 4 5G con enfriamiento por VC 3D
- Batería de 6000mAh con carga Rápida de 90W
- Elegante marco de Metal y Display LED personalizable
- Cargador magnética de 30W incluido, con valor de $299 MXN
Infinix GT 50 Pro | (256+24 GB)
Con un precio especial de $9,749 MXN (antes a $9,999 MXN), disponible en Mercado Libre.
- El mayor Enfriamiento Líquido HydroFlow de la industria
- Potente procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultimate que permite correr juegos como COD Mobile o FreeFire a 144FPS
- Gatillos GT sensibles a Presión. Toca y apunta, presiona y dispara.
- Kit gamer incluido con un CoolerMag Charge que carga y enfría a la vez
Infinix NOTE 60 | (256+16 GB)
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Con un precio especial de $6,408 MXN (antes a $7,199 MXN), disponible en Mercado Libre
- Rinde para todo con su enfriamiento por VC 3D y un redidor procesador MediaTek Dimensity 7400 5G
- Mira tu contenido favorito en alta definición. Pantalla AMOLED 1.5K de 144 Hz
- Gran batería con autorreparación de 6,150mAh y carga rápida de 45W
- Cargador magnética de 30W incluido, con valor de $299 MXN
Infinix NOTE Edge | (256+16 GB)
Con un precio especial de $5,999 MXN (antes a $6,699 MXN), disponible en Mercado Libre
- Batería de máxima duración de 6150 mAh, rinde para todo.
- Enfriamiento por VC 3D con un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G
- Diseño elegante con pantalla Curva-3D de 1.5K de 144 Hz
Pro Tip: Habrá ofertas adicionales que se anunciarán en las redes oficiales de Infinix México durante el Hot Sale. Mantente atento a @infinixmexico en TikTok, Instagram y Facebook.
Postventa oficial: juega tranquilo con CarlCare
CarlCare es el servicio postventa oficial de Infinix en México, con soporte técnico y gestión de garantía para todas las compras de smartphones Infinix en toda la República Mexicana. Si compras en el HotSale, tu experiencia está cubierta de punta a punta. Disponible en carlcare.com/mx