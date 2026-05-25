Hot Sale 2026: Amazon México tendrá miles de ofertas en tecnología, videojuegos y hogar

Hot Sale 2026 comenzó oficialmente, ¿estás listo para disfrutar de miles de promociones y descuentos únicos? Esperamos que sí, pues hay muchas opciones y muy poco tiempo, por ello, a continuación te compartimos todo lo que Amazon México tiene preparado para esta temporada de descuentos.

Spoiler alert, encontrarás descuentos de hasta 60% en más de 20 categorías, financiamiento de hasta 24 meses sin intereses y múltiples opciones de pago. Fiel a su compromiso de entregar todo por sus clientes, Amazon refuerza su propuesta de precios bajos, más de 12 millones de productos disponibles y una experiencia de compra conveniente para todos los mexicanos, con entrega el mismo día en 18 ciudades—incluyendo CDMX, Monterrey, Guadalajara y Querétaro—y al día siguiente en 39 ciudades más.

Hot Sale llega precedido por la Semana PyME 2026 (18-24 de mayo), una iniciativa que da mayor visibilidad a los productos de pequeñas y medianas empresas mexicanas que venden en Amazon.com.mx. Durante esta semana, los clientes encuentran productos de PyMEs participantes con hasta 25% de descuento, 20% en cupón bancario y opciones de pago de hasta 12 meses sin intereses. Las ofertas de emprendedores mexicanos continúan durante Hot Sale.

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"En Amazon entregamos todo por nuestros clientes: los mejores precios, la selección más amplia y la entrega más rápida. Hot Sale es una oportunidad para que millones de mexicanos descubran todo lo que Amazon tiene para ellos, desde opciones de pago flexibles hasta el respaldo de miles de emprendedores mexicanos que venden en nuestra tienda. Y para los fans del fut que ya están viviendo la temporada en Estadio Amazon, también entregamos todo para que se preparen con la mejor selección de productos deportivos y de la Selección Nacional", afirmó Eduardo Gómez, Head of Brand Marketing & Events de Amazon México.

Descuentos por categoría

Hasta 60% de descuento en productos de electrónica, celulares y belleza

Hasta 55% de descuento en productos de smart home

Hasta 45% de descuento en computadoras, tablets, laptops, televisiones y bocinas

Hasta 40% de descuento en electrodomésticos de cocina, ropa, calzado, accesorios, equipaje, videojuegos, consolas, supermercado y productos para el hogar

Hasta 35% de descuento en electrónica y artículos de oficina, mejoras para el hogar

Hasta 30% de descuento en marcas de belleza de lujo (Kérastase, Lancôme, Moroccanoil, Colorescience)

Hasta 25% de descuento en libros

Promociones especiales 4x3 en vinilos y Blu-ray/DVD

Los fans del fútbol también se consienten en Amazon

Los fans del futbol mexicano pueden aprovechar Hot Sale para prepararse para la temporada con todo lo que necesitan. En Estadio Amazon, el destino dentro de amazon.com.mx dedicado a la temporada futbolera, los clientes encuentran productos oficiales de la Selección Nacional, artículos deportivos, accesorios para disfrutar los partidos en casa y todo lo necesario para vivir el fut a su manera. Durante Hot Sale, Estadio Amazon también tendrá promociones especiales para que los fans se equipen con los mejores precios.

Las PYMEs tienen un lugar especial

Más de 27,000 vendedores mexicanos operan en Amazon.com.mx, 99% de ellos PyMEs. En 2024, contribuyeron $19.4 mil millones de pesos al PIB de México y apoyaron más de 52,000 empleos en todo el país. Durante Hot Sale, los clientes pueden descubrir productos únicos de emprendedores locales en categorías como vitaminas y suplementos, hogar y cocina, cuidado personal, alimentos y más—desde café artesanal hasta juguetes hechos a mano. La Semana PyME y Hot Sale son una oportunidad para apoyar al talento mexicano desde una compra cotidiana.

Opciones de pago

Amazon México ofrece múltiples alternativas de pago para que Hot Sale sea accesible para todos:

Financiamiento de hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes

Pagos en efectivo en tiendas de conveniencia (Oxxo, 7-Eleven, Circle K y más)

Kueski Pay para compras a plazos sin tarjeta de crédito

Amazon Access con descuentos adicionales para clientes elegibles

Beneficios para miembros de Prime

Los miembros Amazon Prime disfrutan de envíos rápidos, gratis e ilimitados en millones de productos, sin monto mínimo de compra; ofertas exclusivas y eventos de compra como Prime Day; miles de series, películas y deportes en vivo a través de Prime Video en cualquier dispositivo; 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios con Amazon Music; juegos cada mes con Amazon Luna; envíos gratis e ilimitados en más de 30,000 restaurantes con Rappi Restaurantes; y entregas gratis en tan solo 15 minutos en productos de despensa y artículos esenciales para el hogar con Amazon Now. Además, Amazon Prime incluirá Alexa+, el nuevo asistente potenciado por IA; actualmente es gratis durante Early Access, y será gratis para miembros Amazon Prime.