Buen Fin 2025: Sonos anuncia

Estamos a unos días de que inicie la edición 2025 del Buen Fin, uno de los eventos de descuentos más esperados del año, por ello, Sonos no quiere quedarse fuera y anunció ofertas del 10% al 30% sobre su precio regular en diferentes productos de la marca, así que esta es la oportunidad que estabas esperando.

En total, son doce los modelos seleccionados, que van desde los populares audífonos Ace hasta barras de sonido, bocinas inteligentes, bocinas portátiles y subwoofers.

Los Sonos Ace encabezan las ofertas con un atractivo 30% de descuento. Estos audífonos inalámbricos han recibido una importante actualización recientemente, por lo que, además de la experiencia de audio espacial, ahora cuentan con la nueva tecnología TrueCinema para gozar de un sonido inmersivo. Además, incluyen la práctica función de “swap” para que dos personas compartan el audio de la TV al mismo tiempo, una Cancelación Activa de Ruido más inteligente y nitidez superior en las llamadas de voz.

Para los amantes del cine en casa, la barra de sonido Arc Ultra también tiene un papel estelar con un 20% de descuento. Conocida por su diseño elegante y sonido cinematográfico, la Arc Ultra ahora integra Inteligencia Artificial para ofrecer una función de Mejora de la Voz renovada. Esta brinda cuatro niveles de control para que el diálogo siempre sea nítido, incluida una opción pensada para personas con alguna pérdida auditiva.

La promoción de El Buen Fin incluye las otras dos barras de sonido de Sonos:

La compacta Ray, perfecta para televisores de hasta 42 pulgadas y habitaciones pequeñas, con un 10% de descuento.

La potente Beam (Gen 2), compatible con Dolby Atmos y diseñada para pantallas de hasta 55 pulgadas, con un gran 30% de descuento.

Para quienes ya tienen una barra Sonos, esta es la oportunidad ideal para complementar su configuración de cine en casa con un subwoofer. Tanto el potente Sub 4 como el compacto Sub Mini estarán disponibles con un 20% de descuento, garantizando graves profundos para el rock y el pop, películas o series de acción, eventos deportivos y videojuegos.

El Buen Fin es un buen momento para empezar un sistema Sonos con una bocina inteligente como la Era 100 o una bocina premium como la Five que entregan distintas experiencias de sonido estéreo con graves nítidos y potentes. Ambos modelos tienen un 25% de descuento. Y para las personas que quieren sacar el máximo provecho de su servicio de música en streaming, la bocina Era 300, la primera con audio espacial desarrollada por Sonos, se encuentra con 20% de descuento.

Finalmente, para que la música sea una compañera permanente, las resistentes bocinas portátiles Move 2 y Roam 2, con sus baterías de larga duración, están disponibles con un 20% de descuento.

El ecosistema de Sonos garantiza una experiencia completa al ser compatible con más de 100 servicios de streaming. Ofrece opciones de conectividad versátiles, incluyendo WiFi, Bluetooth y la posibilidad de integrar equipos analógicos como tocadiscos. De esta forma, los usuarios pueden disfrutar de cualquier contenido —desde sus playlists y series favoritas hasta audiolibros o sesiones de videojuegos— con la mejor calidad de audio.

Este es el comparativo del precio sugerido regular al precio de promoción con el descuento aplicado:

Audífonos

Ace de 8,499 a 5,899 pesos

Barras de sonido

Arc Ultra de 20,999 a 16,799 pesos

Beam (Gen 2) de 9,999 a 6,999 pesos

Ray de 4,399 a 3,949 pesos

Subwoofers para teatro en casa

Sub Mini de 8,999 a 7,199 pesos

Sub 4 de 16,999 a 13,599 pesos

Bocinas inteligentes y premium

Era 100 de 4,399 a 3,299 pesos

Era 300 de 9,999 a 7,999 pesos

Five de 11,499 a 8,499 pesos

Bocinas portátiles

Roam 2 de 3,699 a 2,959 pesos

Move 2 de 9,999 a 7,999 pesos

La promoción de Sonos es exclusiva para México y está disponible durante la temporada de El Buen Fin 2025, con vigencia hasta el lunes 17 de noviembre, en los principales puntos de venta, incluyendo Amazon, tiendas departamentales, clubes de precios y distribuidores oficiales de la marca.