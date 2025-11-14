Buen Fin 2025: Disfruta de descuentos en marcos digitales de foto y video Aura disponibles en México

¿Tienes tiempo queriendo un nuevo marco digital de fotos o video, pero por una u otra razón no te animas a comprar uno? De ser así, esta es la oportunidad que estabas esperando, pues Aura se une al Buen Fin 2025 con descuentos que tal vez no se repitan.

Conectados a WiFi y con el uso de una sencilla aplicación, los marcos digitales Aura ofrecen una experiencia social para compartir imágenes con familiares y amigos, en todo momento y desde cualquier lugar.

El modelo Carver Mat se ofrece con un 25% de descuento para que su precio final sea de $2,699.00 pesos mexicanos, mientras que el modelo Carver, tiene un 10% de descuento, con un precio final de $2,699.00 pesos mexicanos.

Esta promoción está disponible durante los días de El Buen Fin y hasta el 2 de diciembre de 2025, tanto en el sitio web de auraframes.mx como en la tienda de Aura Home en Amazon. Mientras que en las tiendas departamentales de Liverpool, El Palacio de Hierro y iShop, la promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Aura) (Crédito de la imagen: Aura) (Crédito de la imagen: Aura)

Los marcos digitales Carver y Carver Mat de Aura destacan por su diseño premium y su sencillez para compartir fotos y videos. Presentan una configuración fácil, pantallas HD optimizadas para contenido multimedia, y un atractivo clave: almacenamiento ilimitado y gratuito en la nube, sin necesidad de suscripciones.

El modelo Carver, el más popular, cuenta con una pantalla panorámica de 10,1 pulgadas (1280 x 800 píxeles), e incluye una función de emparejamiento inteligente para mostrar fotos verticales una al lado de la otra. Se ofrece en colores Gravel y Sea Salt. Por su parte, el Carver Mat es una versión mejorada que incorpora un elegante borde mate con textura similar a la de una marialuisa, y está disponible en colores Gravel y Clay.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Aura) (Crédito de la imagen: Aura) (Crédito de la imagen: Aura)

Los marcos digitales Carver y Carver Mat de Aura destacan por su diseño premium y su sencillez para compartir fotos y videos. Presentan una configuración fácil, pantallas HD optimizadas para contenido multimedia, y un atractivo clave: almacenamiento ilimitado y gratuito en la nube, sin necesidad de suscripciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El modelo Carver, el más popular, cuenta con una pantalla panorámica de 10,1 pulgadas (1280 x 800 píxeles), e incluye una función de emparejamiento inteligente para mostrar fotos verticales una al lado de la otra. Se ofrece en colores Gravel y Sea Salt. Por su parte, el Carver Mat es una versión mejorada que incorpora un elegante borde mate con textura similar a la de una marialuisa, y está disponible en colores Gravel y Clay.