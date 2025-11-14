Buen Fin 2025: Disfruta de descuentos en marcos digitales de foto y video Aura disponibles en México

Digitaliza tus recuerdos y aprovecha los increíbles descuentos de Aura durante el Buen Fin 2025

¿Tienes tiempo queriendo un nuevo marco digital de fotos o video, pero por una u otra razón no te animas a comprar uno? De ser así, esta es la oportunidad que estabas esperando, pues Aura se une al Buen Fin 2025 con descuentos que tal vez no se repitan.

Conectados a WiFi y con el uso de una sencilla aplicación, los marcos digitales Aura ofrecen una experiencia social para compartir imágenes con familiares y amigos, en todo momento y desde cualquier lugar.

Los marcos digitales Carver y Carver Mat de Aura destacan por su diseño premium y su sencillez para compartir fotos y videos. Presentan una configuración fácil, pantallas HD optimizadas para contenido multimedia, y un atractivo clave: almacenamiento ilimitado y gratuito en la nube, sin necesidad de suscripciones.

El modelo Carver, el más popular, cuenta con una pantalla panorámica de 10,1 pulgadas (1280 x 800 píxeles), e incluye una función de emparejamiento inteligente para mostrar fotos verticales una al lado de la otra. Se ofrece en colores Gravel y Sea Salt. Por su parte, el Carver Mat es una versión mejorada que incorpora un elegante borde mate con textura similar a la de una marialuisa, y está disponible en colores Gravel y Clay.

Antonio Quijano
