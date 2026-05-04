OpenAI está reforzando considerablemente la seguridad de las cuentas de ChatGPT, incluyendo incluso llaves de seguridad físicas

Yubico lanza un paquete de dos Yubikeys para proteger tu cuenta de ChatGPT

Una se conecta a tu PC mediante USB-C, mientras que la otra autentica tu teléfono inteligente a través de NFC

OpenAI las ha estado utilizando internamente para proteger las cuentas de los empleados de la empresa

OpenAI anunció una nueva e importante alianza con Yubico para ayudar a proteger a los usuarios de ChatGPT frente a posibles intrusiones mediante el lanzamiento de YubiKeys personalizadas.

Como parte del programa de Seguridad Avanzada de Cuentas de OpenAI, los usuarios pueden comprar un paquete de dos llaves para proteger sus cuentas, ya que se requiere que ambas llaves estén presentes antes de poder iniciar sesión.

Para los usuarios de PC, la YubiKey C Nano permanece conectada a las computadoras portátiles y de escritorio para verificar la presencia del usuario, mientras que una YubiKey C NFC independiente se puede acercar a un teléfono inteligente para verificar el inicio de sesión en dispositivos móviles.

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Ahora puedes proteger tu cuenta de ChatGPT con una YubiKey física

"Una llave de seguridad física añade una capa adicional de protección y ayuda a proteger tu cuenta incluso si tu contraseña queda expuesta", resumió OpenAI, señalando que los usuarios pueden utilizar cualquier llave de seguridad compatible con FIDO.

Al utilizar claves de acceso respaldadas por hardware, los usuarios obtienen acceso a lo que se considera el «estándar de oro» para la autenticación, resistente a los ataques de phishing. Si bien puede ser necesaria una llave física, esto significa que los usuarios pueden acceder sin contraseña para un acceso más fácil y rápido.

"En última instancia, nuestra intención es reducir drásticamente la amenaza de acceso no autorizado a datos confidenciales en las cuentas de OpenAI en todo el mundo", escribió Jerrod Chong, director ejecutivo de Yubico.

El director de seguridad de la información (CISO) de OpenAI, Dane Stuckey, señaló que la empresa ya ha estado utilizando llaves físicas de Yubico internamente para proteger las cuentas de los trabajadores: «Hemos convertido las YubiKeys en un elemento estándar de cómo protegemos a los empleados de OpenAI, y con la Seguridad Avanzada de Cuentas, estamos facilitando a los usuarios de ChatGPT la elección de ese mismo tipo de protección resistente al phishing cuando sea adecuado para ellos».

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El fabricante de ChatGPT sí hizo hincapié en que las llaves físicas priorizan la seguridad por encima de todo, por lo que las opciones de recuperación se vuelven más limitadas en caso de bloqueo.

Yubico afirma que ha lanzado el paquete de dos unidades con un precio exclusivo para los titulares de cuentas existentes de OpenAI; estamos trabajando para averiguar cuál es.

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