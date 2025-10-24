Le pedí a Gemini que predijera cómo sería el Apple M5 Ultra, y la respuesta me dejó boquiabierto

Como sabemos, Apple presentó recientemente su nuevo chip M5, además de sus primeros productos potenciados con este hardware: MacBook Pro de 14 pulgadas, nueva iPad Pro y un Apple Vision Pro actualizado.

El M5 incluye una GPU de última generación con aceleradores neuronales en cada uno de sus diez núcleos, lo que permite que los cálculos de IA se ejecuten directamente en el hardware gráfico.

La GPU M5 puede ofrecer más de cuatro veces el rendimiento informático máximo para IA en comparación con el M4, al tiempo que mejora el rendimiento gráfico general en aproximadamente un 45%.

La nueva era M

El CPU, con hasta diez núcleos divididos entre cuatro de rendimiento y seis de eficiencia, ofrece un rendimiento multinúcleo un 15% más rápido (de hecho, existen dos versiones del M5: los modelos de iPad Pro de 256 GB y 512 GB utilizan un CPU de nueve núcleos con tres núcleos de rendimiento).

El Neural Engine mantiene su diseño de 16 núcleos, pero ahora ofrece mayor capacidad de procesamiento, mientras que el ancho de banda de memoria unificada aumenta a 153 GB/s, aproximadamente un 30% más que la generación anterior.

Construido con tecnología de 3 nm de tercera generación, el M5 conserva la arquitectura de memoria unificada de Apple, lo que permite que el CPU, GPU y Neural Engine compartan el mismo conjunto de memoria, facilitando un flujo rápido de datos entre subsistemas y reduciendo la latencia y el consumo de energía.

Los frameworks como Core ML y Metal se benefician automáticamente de este impulso adicional, lo que significa que los desarrolladores pueden notar mejoras sin modificar su código.

Los procesadores diseñados por Apple han evolucionado rápidamente desde la llegada del M1 en noviembre de 2020, y el nuevo chip se alinea perfectamente con el enfoque actual del gigante tecnológico estadounidense, donde la Apple Intelligence integrada en el dispositivo desempeña un papel cada vez más importante en tareas como la creación de imágenes, la inferencia de modelos de lenguaje (LLM) y las herramientas generativas dentro de las apps.

Estas cargas de trabajo ahora dependen en mayor medida de la GPU y del Neural Engine, ambos más profundamente integrados en el M5.

Sin embargo, a medida que Apple escala su silicio, incorporando más núcleos y aceleradores en dispositivos compactos como el MacBook Pro y el iPad Pro, enfrenta desafíos inevitables de temperatura y consumo energético.

Los chips de Apple son más eficientes que muchos de sus competidores, pero cada nueva generación reduce los márgenes disponibles para la refrigeración y la gestión de energía.

Este problema se vuelve más evidente al analizar las posibles versiones de escritorio de la familia M5.

Dentro de Apple silicon: primera parte de una serie de cinco sobre los procesadores de clase M. (Image credit: Apple) Este artículo es el primero de una serie de cinco partes que profundiza en los procesadores de clase M de Apple, desde el primer M1 hasta el recién anunciado M5 y nuestro proyectado M5 Ultra. Cada artículo explorará cómo ha evolucionado el silicio de Apple en cuanto a arquitectura, rendimiento y filosofía de diseño, y qué pueden significar esos cambios para el futuro hardware de la empresa.

Gemini imagina el M5 Ultra

Le pedí a Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google, que modelara cómo sería un M5 Ultra si Apple continuara con su patrón de escalado habitual.

Las proyecciones que obtuvo obviamente no se basan en datos oficiales, sino en tendencias de rendimiento y estimaciones arquitectónicas derivadas de chips anteriores de Apple.

Ofrecen una predicción de lo que podría ser posible, no de lo que se ha confirmado, pero aun así hay muchas posibilidades de que tengan un alto grado de precisión.

Según las estimaciones de Gemini, un M5 Ultra podría contar con un máximo de 24 núcleos de rendimiento, 8 núcleos de eficiencia y 80 núcleos de GPU, junto con hasta 240 000 millones de transistores y un ancho de banda de memoria de 1100 GB/s.

Eso le permitiría alcanzar 401 392 puntos en las pruebas de rendimiento de GPU Metal, aproximadamente el doble de la puntuación del M3 Ultra, el chip Ultra más reciente que se anunció en marzo de 2025.

El consumo energético estimado del M5 Ultra podría alcanzar los 190 vatios, una cifra que pondría a prueba la capacidad térmica del diseño actual del Mac Studio.

Variantes del chip M5 de Apple: multinúcleo frente a GPU (Image credit: Future)

El calor está en su apogeo

Esas cifras, aunque obviamente hipotéticas, apuntan a los enormes retos a los que se enfrentaría Apple si se marcara ese objetivo de rendimiento.

Un procesador que consumiera cerca de 200 vatios probablemente requeriría más refrigeración de la que puede proporcionar el chasis compacto del Studio, lo que en última instancia plantearía la cuestión de si Apple tendría que rediseñar sus sistemas de escritorio para admitir el silicio de gama alta, o si seguiría dando prioridad a la eficiencia sobre la potencia bruta.

El M5 Ultra, si alguna vez llega a producirse, continuaría con la tendencia de Apple de duplicar el rendimiento cada dos generaciones de chips, pero las limitaciones físicas de la temperatura, el suministro de energía y el diseño de la carcasa podrían resultar insuperables.

El M5 supone un paso adelante en la marcha de Apple por su hoja de ruta en materia de silicio, ya que aporta un procesamiento de IA más rápido, mejores gráficos y un mayor rendimiento de la memoria al MacBook Pro y al iPad Pro.

Cualquier chip de clase Ultra del futuro, incluido un posible M4 Ultra, ofrecería enormes ventajas sobre el papel, como sugieren las predicciones de Gemini, pero la gran pregunta sin respuesta es cómo gestionaría el gigante tecnológico el enorme calor que generarían dentro de un ordenador de escritorio pequeño y silencioso.

