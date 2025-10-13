Hitachi compra synvert: la jugada maestra para dominar la IA global

Hitachi acaba de mover ficha en el tablero tecnológico global: anunció la compra de synvert, consultora alemana especializada en datos e inteligencia artificial, respaldada por el fondo Maxburg. Una vez cerrada la operación, synvert se integrará como subsidiaria de GlobalLogic Inc., la filial estadounidense de Hitachi, en una alianza que promete revolucionar el desarrollo de IA avanzada.

¿El objetivo? Impulsar HMAX, la suite de soluciones de Hitachi que apuesta por la autonomía operativa y la innovación empresarial a través de Agentic y Physical AI. Con más de 200 clientes en su portafolio, synvert aporta experiencia en diseño de negocios impulsado por IA, gobernanza de datos, integración y operaciones, además de alianzas clave con plataformas como Databricks, Snowflake, AWS, Azure y Google Cloud.

“La integración de synvert en GlobalLogic desempeñará un papel clave en la aceleración de nuestra estrategia global”, afirmó Srini Shankar, CEO de GlobalLogic. La operación fortalecerá capacidades en consultoría y analítica de datos, y ampliará la presencia de Hitachi en Europa y Medio Oriente en sectores como energía, retail, servicios financieros y seguros.

Con presencia en Alemania, Suiza, España, Portugal y Medio Oriente, synvert será clave para expandir los mercados de HMAX, en colaboración con Hitachi Rail y Hitachi Energy. Jun Abe, vicepresidente ejecutivo de Hitachi, lo resume así: “Mejoraremos la competitividad a través de Agentic AI y aceleraremos el despliegue de HMAX para hacer realidad una Sociedad Armonizada segura, confiable y sostenible”.

La adquisición, sujeta a aprobación regulatoria, se espera que se complete antes de marzo de 2026. Mientras tanto, el Hitachi AI Center of Excellence sigue liderando el desarrollo de más de 1,000 casos de uso de IA generativa, con más de 200 implementaciones activas en todo el mundo.