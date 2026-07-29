Convertí GIMP en Adobe Photoshop… y tal vez ahora cancele mi suscripción a Creative Cloud
O "Cómo aprendí a dejar de usar Photoshop y a amar PhotoGimp"
A veces parece que no hay forma de escapar de las suscripciones. Parece que pago una cuota mensual por todas las herramientas de mi arsenal digital. Siento nostalgia por los días en que solo había pagos únicos, con alguna cuota ocasional de actualización para nuevas mejoras en un servicio.
Apple, Adobe, Microsoft, Google… todos se han subido al tren de las suscripciones. Pero, ¿cuántas más podemos permitirnos? Para ser honesto, no creo que ninguno de nosotros esté contento con esta evolución del software. Yo, por lo menos, no lo estoy.
Decidí tomar medidas (por el bien de mi cartera, si no por otra cosa).
Afortunadamente, hay alternativas. Tomemos como ejemplo GIMP, un programa gratuito de código abierto para editar imágenes, mantenido constantemente por una comunidad de programadores entusiastas y expertos. Puede hacer casi todo lo que hace Photoshop, así que, ¿por qué no le das una oportunidad y te ahorras un dineral?
Sin embargo, hay un problema al cambiar de plataforma, y puede ser bastante importante: claro, puedes hacer muchas modificaciones ingeniosas a las imágenes con GIMP, pero su interfaz no se parece en nada a la de Photoshop.
Y después de años de usar una herramienta en particular, te has acostumbrado a sus peculiaridades y has desarrollado una gran memoria muscular. Si eres como yo, probablemente ya puedas usar Photoshop con los ojos cerrados. No me imagino la molestia de tener que aprender nuevas funciones, cuadros de diálogo y atajos de teclado solo para hacer exactamente lo mismo otra vez.
Pero he encontrado una solución para esto.
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Entra a PhotoGimp
Lo mejor del software de código abierto es que se puede personalizar al máximo, y qué mejor manera de atraer a los creadores al maravilloso mundo del software libre que hacer que dicho software se vea y funcione como el que ya conocen.
De eso se trata PhotoGimp.
Aplicar esa máscara es bastante sencillo. Primero, debes tener instalado GIMP, que puedes obtener haciendo clic aquí. Funciona en computadoras con Windows, Mac y sistemas Linux.
Una vez hecho esto, inicia GIMP para que se cree la carpeta de preferencias adecuada, luego dirígete a PhotoGimp haciendo clic aquí. Descarga ese parche, que también funciona en cualquiera de esas tres plataformas.
O simplemente ignora ese sitio web por completo. A pesar de ser un sitio web legítimo, me encontré con un error una o dos veces en las que mi navegador me advirtió que de repente me estaba dirigiendo hacia un "sitio web engañoso", o que mi "descarga de archivo está lista".
Encontré una solución alternativa utilizando simplemente el enlace directo de GitHub que te proporciono aquí. Yo recorro los peligrosos caminos virtuales para que tú no tengas que hacerlo.
Sigue las instrucciones
Ahora, instalar las aplicaciones creativas de Adobe en tu computadora es pan comido. El proceso para PhotoGimp es un poco más… complicado.
Las instrucciones son claras, pero están desactualizadas: la carpeta que PhotoGimp descarga en tu computadora se llama «3.0», pero la última versión de Gimp tiene una carpeta llamada «3.2». La solución es sencilla: elimina la carpeta antigua y renombra la nueva como «3.2»… pero, al momento de escribir esto, las instrucciones no te lo indican.
De todos modos, ahora ya lo sabes.
Esta es realmente la única parte complicada del proceso de instalación. Suponiendo que todo este traslado de archivos se haya realizado sin problemas, la próxima vez que abras Gimp, te encontrar&aacu