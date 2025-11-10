"China va a ganar la carrera de la IA", afirma el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien añade que todos necesitamos un poco menos de "cinismo" en nuestras vidas.

Jensen Huang argumenta que el rápido crecimiento de la IA en China desafía las suposiciones arraigadas sobre el dominio estadounidense.

Las políticas restrictivas en materia de chips amenazan con debilitar la influencia de Estados Unidos sobre el desarrollo global de la IA.

El vasto ecosistema de desarrolladores de China continúa avanzando a pesar del acceso limitado a hardware de primera línea.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha causado sorpresa al declarar: "China va a ganar la carrera de la IA", ya que está a solo nanosegundos de Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Huang añadió que la sociedad podría beneficiarse de un poco menos de "cinismo" y que cree que Estados Unidos debe mantener su ventaja competitiva e involucrar a la enorme base de desarrolladores de China, porque excluirlos podría tener consecuencias a largo plazo para la adopción global de la IA.

"Es vital que Estados Unidos gane tomando la delantera y captando desarrolladores de todo el mundo", dijo el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en X.

La carrera de la IA entre Estados Unidos y China

Nvidia se ha enfrentado a restricciones en China debido a las políticas gubernamentales, lo que impide la venta de sus últimos procesadores, fundamentales para las herramientas y aplicaciones de IA, que son esenciales para la investigación, el despliegue y la escalabilidad de las cargas de trabajo de IA.

Huang sugirió que limitar el acceso chino podría ralentizar inadvertidamente la difusión de la tecnología estadounidense, incluso cuando los responsables políticos se centran en la seguridad nacional.

El hardware sigue siendo fundamental para la supremacía de la IA, ya que el rendimiento de las CPU y los aceleradores especializados proporcionan a los centros de datos la capacidad de procesar la enorme cantidad de información necesaria para entrenar grandes modelos de IA.

Huang señaló que mantener una posición de liderazgo en IA requiere no solo chips avanzados, sino también una adopción generalizada de herramientas basadas en tecnología estadounidense.

Los centros de datos equipados con estos procesadores sustentan la experimentación global, y la exclusión de China conlleva el riesgo de crear sistemas paralelos fuera de la influencia estadounidense.

Las decisiones políticas gubernamentales con respecto a las exportaciones de chips también son fundamentales en este debate, ya que el presidente Trump afirmó que los chips Blackwell más avanzados de Nvidia deberían reservarse para los usuarios estadounidenses, limitando así las interacciones con China.

Huang advirtió que las políticas excesivamente restrictivas podrían obstaculizar la influencia estadounidense, ya que los desarrolladores chinos continúan innovando dentro de su propio ecosistema.

Estados Unidos sigue ostentando el liderazgo tecnológico, pero la creciente base de desarrolladores de China y sus cada vez mayores capacidades en IA hacen que la carrera mundial sea altamente competitiva.

"Queremos que Estados Unidos gane esta carrera de la IA. No hay duda de ello", dijo Huang en una reciente conferencia de desarrolladores de Nvidia.

“Queremos que el mundo se construya sobre la base de la tecnología estadounidense. Absolutamente. Pero también necesitamos estar en China para atraer a sus desarrolladores. Una política que provoque que Estados Unidos pierda la mitad de los desarrolladores de IA del mundo no es beneficiosa a largo plazo, nos perjudica aún más”, añadió.

Vía Financial Times