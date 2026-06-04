Xiaomi presentó oficialmente en México la nueva Serie Xiaomi 17T

¡La espera terminó! Xiaomi finalmente presentó en México a los nuevos integrantes de su línea de smartphones Serie T con la tan esperada Serie Xiaomi 17T, la cual incluye dos increíbles dispositivos: Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro.

Al combinar una avanzada cámara telefoto Leica 5x, una pantalla con cuidado ocular y una batería de capacidad ultragrande, la Serie Xiaomi 17T llega como un flagship de imagen envuelto en un diseño refinado. Al introducir dos tamaños en la Serie T por primera vez, esta línea está diseñada para ofrecer una experiencia excepcional, creada para los usuarios modernos.

Transforma momentos en historias vivas con el Telefoto Máster y Leica Live Moment

Al combinar la óptica Leica con la tecnología de imagen de vanguardia de Xiaomi, la Serie Xiaomi 17T cuenta con un sistema de triple cámara encabezado por una cámara principal de 50MP diseñada para capturar imágenes nítidas y cristalinas. En su interior se encuentra un sensor ultra grande de 1/1.31 pulgadas en Xiaomi 17T Pro y un sensor de 1/1.55 pulgadas en Xiaomi 17T. Ambos integran el diseño óptico Leica UltraPure con una estructura híbrida Leica Summilux 1G + 6P, reconocida por reproducir detalles finos con una claridad excepcional. La gran apertura en toda la serie ofrece un rango dinámico superior y una profundidad de campo bellamente renderizada.

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Por primera vez, la Serie Xiaomi 17T incorpora la cámara telefoto Leica 5x en ambos modelos de la Serie T, redefiniendo la versatilidad en toda la línea. Ofrece imágenes de 50MP con OIS y un alcance excepcional, desde detalles intrincados capturados mediante fotografía macro a 30cm hasta zoom de calidad óptica 10x y hasta 120x AI Ultra Zoom. Esto permite disparar de forma fluida de cerca a lejos, brindando a los creadores flexibilidad en distintas distancias focales.

Más allá de la fotografía, el sistema telefoto también mejora la videografía, particularmente en Xiaomi 17T Pro, que introduce la primera grabación cinematográfica 4K a 60fps en un smartphone de la Serie Xiaomi, ofreciendo un bokeh de fondo natural para una experiencia visual más inmersiva. Modos especializados como Stage mejoran aún más el rendimiento en condiciones de iluminación complejas, tanto en foto como en video, ayudando a garantizar que conciertos, presentaciones y otras escenas se capturen con claridad.

Más allá de la fotografía fija tradicional, la Serie Xiaomi 17T introduce Leica Live Moment, que captura no solo el instante decisivo, sino también el movimiento y la emoción que lo preceden. Leica Live Moment preserva movimientos y expresiones fugaces, agregando mayor profundidad y contexto a las escenas cotidianas.

Compatible con todas las distancias focales de la cámara trasera, Leica Live Moment ofrece imágenes dinámicas impregnadas de la estética distintiva de Leica, asegurando un estilo

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visual consistente desde cualquier perspectiva. El resultado es una narración más expresiva y matizada que va más allá de un solo encuadre, capturando emoción y narrativa en cada toma.

Leica Live Portrait extiende esta capacidad al modo Retrato, agregando un efecto bokeh natural que mejora la separación del sujeto mientras conserva la fluidez del movimiento. También están disponibles nuevas marcas de agua exclusivas de Leica diseñadas para las capturas de Leica Live Moment, y múltiples momentos pueden combinarse en collages fáciles de compartir en plataformas sociales.

La cinematografía live, exclusiva de Xiaomi 17T Pro, ofrece más opciones creativas con Ultra-HD Live Moment en 4K, así como efectos de zoom fluidos mediante Freestyle o Portrait Live cinematography.

Una experiencia de pantalla flagship que equilibra brillantez visual y cuidado ocular inteligente

(Image credit: Xiaomi)

La Serie Xiaomi 17T pone las necesidades del usuario al frente, integrando tecnología avanzada de cuidado ocular en sus pantallas para estrenar Xiaomi Vision Care.² Guiada por investigación médica e ingeniería de precisión, esta pantalla se adapta automáticamente a las condiciones de luz ambiental y gestiona de manera eficaz la luz azul, el parpadeo y el desenfoque por movimiento para garantizar comodidad durante todo el día. Gracias a estas innovaciones, la Serie Xiaomi 17T es la primera en recibir la certificación cuádruple de cuidado ocular de TÜV Rheinland y obtuvo la primera certificación Intelligent Eye Care de TÜV Rheinland para Xiaomi.

En el centro de esta experiencia visual excepcional se encuentra una pantalla AMOLED 1.5K con brillo máximo de 3500 nits, que ofrece una calidad de imagen clara y alta precisión de color incluso bajo la intensa luz del sol en exteriores. Xiaomi 17T Pro lleva esto un paso más allá, mejorando la visualización nocturna en condiciones de luz ultrabaja con un brillo mínimo de 1 nit a nivel de hardware.

La visualización no solo es nítida, sino también sumamente fluida gracias a una alta tasa de refresco en toda la serie: hasta 144Hz en la variante Pro,³ y 120Hz en la versión base. Alrededor de la pantalla, los biseles ultradelgados crean una apariencia inmersiva que centra la atención en el display. En particular, Xiaomi 17T Pro logra esto con la innovadora solución de empaquetado LIPO, que da como resultado biseles iguales de 1.29mm en los cuatro lados.⁵ Xiaomi 17T, por su parte, llega en un formato más compacto con un diseño estilizado y ligero, optimizado para un uso cómodo con una sola mano para los usuarios que valoran la portabilidad y la conveniencia.

Complementando esta pantalla, una serie de acabados fusiona el diseño atemporal con un estilo moderno mediante la tecnología y la artesanía más recientes. Xiaomi 17T Pro estará disponible en un sofisticado Azul Oscuro, un elegante Violeta Oscuro o un clásico Negro.⁴ Mientras tanto, Xiaomi 17T estará disponible en cuatro colores expresivos, incluyendo un iridiscente Blanco Ópalo, un etéreo Violeta Oscuro, un vibrante Azul Oscuro o un clásico Negro.⁴ Un refinado acabado cepillado que se extiende por los laterales aporta una apariencia limpia y moderna, mientras que el módulo de cámara más pequeño y bajo contribuye a una silueta elegante. Los bordes microcurvos también ofrecen una sensación cómoda en la mano.

Potencia y rendimiento sin compromisos

Habilitando estas avanzadas experiencias de cámara y visuales en la Serie Xiaomi 17T se encuentra un potente rendimiento de base en toda la línea. Ambos modelos introducen tecnología de batería de silicio-carbono de próxima generación, logrando una mayor densidad energética mientras mantienen el rendimiento a largo plazo.

La batería de 7000mAh⁶ de Xiaomi 17T Pro es la más grande en un smartphone de la Serie Xiaomi en los mercados internacionales,⁷ con un aumento de capacidad del 27% frente a la generación anterior,⁵ entregando un promedio de 1.88 días de uso para usuarios típicos y energía para todo el día incluso para los usuarios más intensivos.⁸ También se admiten HyperCharge cableada de 100W e HyperCharge inalámbrica de 50W para una recarga rápida cuando sea necesario.⁹ Mientras tanto, a pesar de llegar en un diseño más compacto, Xiaomi 17T está equipado con una batería de 6500mAh⁶ con una capacidad 18% mayor que la generación anterior.⁵ Junto con HyperCharge de 67W,¹⁰ mantiene a los usuarios con energía durante todo el día. Tanto Xiaomi 17T Pro como Xiaomi 17T son compatibles con cargadores de terceros, gracias al soporte PPS de 100W⁹ y 50W,¹⁰ respectivamente.

Maximizando la eficiencia de la batería, dos chipsets altamente optimizados están diseñados para ofrecer rendimiento sostenido. Xiaomi 17T Pro está impulsado por MediaTek Dimensity 9500, fabricado en un proceso de 3nm, mientras que Xiaomi 17T cuenta con MediaTek Dimensity 8500-Ultra sobre una arquitectura de 4nm. Ambos ofrecen mejoras importantes en rendimiento de CPU, GPU e IA, permitiendo una respuesta fluida en multitarea exigente y gaming de próxima generación. Para mantener este rendimiento máximo, el Xiaomi 3D IceLoop System proporciona gestión térmica avanzada mediante una separación vapor-líquido eficiente. Al canalizar rápidamente el calor lejos del chipset principal, mejora la estabilidad sostenida y asegura que el dispositivo siga siendo cómodo de sostener, incluso bajo cargas de trabajo intensas.

Tanto Xiaomi 17T como Xiaomi 17T Pro ofrecen actualizaciones integrales en todos los apartados, incluyendo un sistema de cámara mejorado con el innovador Leica Live Moment y un lente telefoto altamente versátil, junto con una mayor capacidad de batería y más, elevando la Serie Xiaomi T a un nivel completamente nuevo.

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