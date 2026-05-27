vivo T5 y T5 Pro llegan a México apostando por autonomía y durabilidad
vivo lanza en México la Serie T con baterías gigantes y resistencia extrema
¡La espera terminó! vivo presentó en México la nueva Serie T, la cual está integrada por los modelos vivo T5 y T5 Pro. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?
Esta nueva línea de dispositivos ha sido diseñada para responder a las exigencias de una generación dinámica, activa y en constante movimiento, que requiere herramientas de alta resistencia, con un rendimiento que no se detenga ante retos cotidianos o académicos.
La Serie T se introduce al mercado mexicano apostando por la inmediatez y comodidad de los canales digitales. Ambos dispositivos estarán disponibles de manera exclusiva en plataformas de comercio electrónico, incluyendo la tienda oficial en línea vivo Shop, así como en MercadoLibre, facilitando un acceso directo y seguro con grandes beneficios de compra digital.
vivo T5 Pro: redefiniendo la potencia
vivo T5 Pro, llega al mercado con un precio de $8,999 MXN. Incorpora el procesador de última generación Dimensity 7400-Turbo, optimizado para ofrecer una multitarea impecable y un procesamiento ágil. Está equipado con una imponente pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas a 120Hz (Plana), ideal para consumir contenido multimedia o estudiar con la mayor fidelidad visual.
En el apartado fotográfico, destaca su cámara frontal de 32MP y un sistema principal de 50MP con el sensor avanzado Sony IMX882 y estabilización Óptica de Imagen (OIS), acompañado de un lente ultra gran angular de 8MP. Este modelo garantiza jornadas enteras de productividad gracias a una batería de 6500mAh con carga ultra rápida de 90W. Su diseño no solo es elegante, sino resistente, contando con protección IP65, certificación de durabilidad de grado militar y protección anticaídas avalada por SGS, convirtiéndolo en el aliado perfecto para las largas jornadas fuera de casa.
vivo T5: durabilidad y batería para días enteros
Por su parte, vivo T5 se posiciona como una opción balanceada con un precio de lanzamiento de $6,999 MXN. Este modelo estrena la plataforma móvil SDM4450 (Snapdragon 4 Gen 2) acoplada a una generosa configuración de memoria de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno, asegurando espacio suficiente para documentos, aplicaciones y entretenimiento.
vivo T5 sobresale en su categoría por incorporar una batería de 7200mAh con soporte de carga rápida de 44W, diseñada para otorgar hasta dos días de uso continuo sin interrupciones. Su pantalla de 6.68 pulgadas LCD a 120Hz con resolución HD+ se complementa con un sistema de audio estéreo que alcanza un volumen amplificado de hasta el 400%, ideal para videollamadas o clases en línea en cualquier entorno. En el plano físico, introduce un diseño con marco medio plástico, perfil delgado de 8.39mm, cristal frontal 2.5D y la máxima certificación de resistencia de la industria: IP68 e IP69, haciéndolo resistente a accidentes con líquidos e inmersiones.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Disponibilidad
Con este movimiento, vivo consolida su presencia en el mercado digital mexicano, ofreciendo alternativas duraderas y de alto valor que se adaptan perfectamente al estilo de vida activo y conectado de las personas. Al ser una exclusiva de plataformas de e-commerce, los consumidores podrán aprovechar envíos rápidos a todo el país y facilidades de pago directo desde los canales en línea oficiales.
Tanto vivo T5 como vivo T5 Pro se encuentran disponibles a partir de finales de mayo a través de vivo Shop y MercadoLibre.