TECNO POVA Curve 2 5G llega a México con batería de 8,000 mAh y alto rendimiento

¿Cansado de quedarte sin batería a medio día? El TECNO POVA Curve 2 5G termina con este problema, ¿quieres descubrir cómo lo hace? De ser así, no te pierdas los detalles a continuación

El TECNO POVA Curve 2 5G es un smartphone que equilibra un diseño ultradelgado de 7.42 mm con una potencia excepcional, ofreciendo una experiencia cómoda, fluida y resistente para el uso diario y la creación de contenidos. Hecho para quienes no aceptan pausas, fusionando una estética futurista con la capacidad energética más grande de la marca hasta la fecha.

Libertad y rendimiento total: Del trabajo al entretenimiento sin cables

El POVA Curve 2 5G ofrece un rendimiento excepcionalmente fluido en cada interacción, garantizando una ejecución ágil en todo tipo de actividades. Gracias a su optimización interna, el dispositivo gestiona con naturalidad desde las tareas diarias más sencillas hasta sesiones intensas de streaming y gaming, manteniendo en todo momento la rapidez que el usuario necesita. Esta fluidez operativa se ve potenciada por la tecnología de comunicación de doble chip (señal G1 + WiFi SE1), la cual fortalece la intensidad y estabilidad de la red incluso en entornos saturados o de señal débil, como elevadores, festivales o el metro, asegurando que la experiencia de uso sea constante, ininterrumpida y altamente confiable en cualquier situación.

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La capacidad de su mega batería de 8,000 mAh, 2,500 mAh mayor que la generación anterior, permite que el equipo soporte largas jornadas de uso intensivo, eliminando la ansiedad de buscar un cargador o para traslados prolongados. Además, su carga rápida de 45W, de 0 a 50% en solo 25 minutos, con tecnología bypass asegura una gestión térmica eficiente para proteger la vida útil de la batería.

Ingeniería de vanguardia: Poder sin volumen

Más allá de sus especificaciones, la verdadera magia del POVA Curve 2 5G reside en la libertad que otorga al usuario. Es un dispositivo capaz de ofrecer un tiempo de espera prolongado de más de 15 días, mientras que su autonomía de uso permite disfrutar de una experiencia continua de hasta 22 horas, realizar llamadas de voz por hasta 20 horas y jugar sin interrupciones de 6 a 8 horas. Esta es una herramienta diseñada para durar, ya que, gracias a su certificación TÜV, el equipo ofrece una duración de batería superior a 3 días y soporta hasta 2,000 ciclos de carga, lo que garantiza hasta seis años de seguridad y durabilidad para quienes buscan superarse constantemente.

Definitivamente, el dispositivo marca un antes y un después al demostrar que no es necesario elegir entre un diseño estilizado y una autonomía sin límites. Es el compañero definitivo para quienes viven al máximo: desde los choferes y repartidores de aplicaciones que dependen de su teléfono durante jornadas extensas de navegación y atención, hasta quienes trabajan en exteriores o disfrutan de actividades al aire libre como el hiking, donde la confiabilidad es vital. El POVA Curve 2 5G ofrece la tranquilidad de una batería diseñada para una duración excepcional y el poder necesario para seguir cualquier ritmo, sin importar cuán exigentes sean las jornadas.

La falta de batería ya no es problema; libertad, innovación y resistencia en un solo dispositivo.

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Disponibilidad

TECNO POVA Curve 2 5G se encuentra disponible en México desde el 8 de abril de 2026, con un precio de $5,999 pesos.

Lo puedes encontrar en los colores Plata Líquida, Titanio Tormenta y Púrpura Místico, exclusivamente a través de Mercado Libre y con distribuidores oficiales.