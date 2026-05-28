Una nueva maqueta del Galaxy Z Fold 8 Wide muestra su "increíble delgadez" y nos da una idea de lo preocupada que está Samsung por el iPhone Fold

Se ha filtrado una nueva imagen del Galaxy Z Fold 8 Wide

Podría ser el plegable de Samsung más delgado hasta la fecha

También se espera para este año un iPhone plegable "wide" de Apple

Este podría ser el año en que el mercado de los teléfonos plegables se ponga realmente interesante, y una nueva filtración nos ha dado lo que podría ser nuestra mejor pista hasta ahora sobre el diseño del próximo Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide —y parece que será un teléfono impresionantemente delgado.

El conocido filtrador Sonny Dickson describió su delgadez como «una locura» al mostrar un breve video de una maqueta del Galaxy Z Fold 8 Wide. Estas maquetas físicas se fabrican a partir de información obtenida de la cadena de suministro y brindan a los fabricantes de accesorios la oportunidad de preparar sus productos con anticipación.

El filtrador compara el grosor del plegable con el del Samsung Galaxy S25 Edge —al menos cuando está desplegado—, pero las respuestas a la publicación original son menos positivas, con adjetivos como «raro» y «voluminoso» utilizados para describir el dispositivo.

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Según la información obtenida recientemente por SamMobile, este plegable «wide» se llamará en realidad Galaxy Z Fold 8, mientras que el verdadero sucesor del Samsung Galaxy Z Fold 7 del año pasado se llamará Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Ahí viene Apple

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZpMay 28, 2026

Si te preguntas de dónde viene esta denominación de «ancho», se refiere a la relación de aspecto más corta y ancha de la pantalla del teléfono, tanto cuando está abierta como cerrada. Se trata de un cambio respecto a las pantallas altas y estrechas de los actuales dispositivos plegables tipo libro.

Mientras que el formato popular actualmente —utilizado en el Galaxy Z Fold 7, por ejemplo— hace que los plegables se parezcan más a los teléfonos estándar cuando están cerrados, al abrirse tienen una forma más bien cuadrada. Con pantallas más anchas, los plegables se parecerán más a las tabletas convencionales cuando estén abiertos (y serán mejores para usos como ver películas).

Este cambio no ha surgido de la nada: se espera que el tan rumoreado iPhone Fold utilice un formato ancho, con una relación de aspecto de aproximadamente 4:3 cuando esté abierto. Samsung claramente quiere adelantarse a Apple en esto, tal como ya lo ha hecho Huawei.

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Todo apunta a que el iPhone plegable se lanzará en septiembre, junto con el iPhone 18 Pro, tal vez con una nueva tecnología de bisagra que haga que el pliegue sea casi invisible. Para los fanáticos de los teléfonos plegables, hay mucho que esperar.

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