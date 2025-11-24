Un nuevo rumor sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra apunta a una mejora de su batería

El S26 Ultra podría tener una batería con una capacidad de 5200 mAh.

Sería un pequeño aumento con respecto al modelo 2025.

Una filtración anterior indicaba que la capacidad de la batería se mantendría igual.

Lo sabemos, muchos ya están esperando el lanzamiento de la nueva serie Galaxy S26 de Samsung, ¿eres uno de ellos? De ser así, esto te interesa, pues un nuevo rumor indica una mejora en la capacidad de la batería del modelo Ultra.

Según el experimentado informante Momentary Digital (a través de GSMArena), el Samsung Galaxy S26 Ultra llegará con una capacidad de batería de 5200 mAh, lo que supone un modesto aumento con respecto a los 5000 mAh del Galaxy S25 Ultra.

De hecho, el Samsung Galaxy S25 Ultra fue el sexto teléfono Ultra consecutivo con la misma capacidad de batería de 5000 mAh, desde el Galaxy S20 Ultra en 2020. El aumento rumoreado no es enorme, pero al menos es algo.

Ya ha habido varias filtraciones sobre las especificaciones de la batería de la serie Galaxy S26, y se rumorea que el modelo estándar también tendrá un pequeño aumento de capacidad el próximo año, pasando de los 4000 mAh del teléfono actual a los 4300 mAh del próximo.

Aún mayor duración de la batería

Los modelos Galaxy S25 Ultra, Plus y estándar (de izquierda a derecha). (Image credit: Samsung)

Queda por ver qué significará esto realmente para la duración de la batería, pero en teoría debería suponer más tiempo entre recargas. Por supuesto, hay múltiples factores que influyen en ello, como la eficiencia de la pantalla y otros componentes.

En nuestra reseña del Samsung Galaxy S25 Ultra, mencionamos que la batería dura varios días entre recargas, mientras que la clasificación oficial de Samsung indica que se pueden obtener 31 horas de reproducción de video con una sola carga de batería.

Otra cosa que hemos oído sobre el modelo Ultra es que los biseles de la pantalla serán aún más pequeños, lo que significaría un aumento del tamaño de la pantalla. Es posible que veamos una pantalla de casi 7 pulgadas de esquina a esquina.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, como siempre ocurre con estos rumores, nada está confirmado hasta que Samsung lo haga oficial, lo que debería ocurrir en los dos o tres primeros meses de 2026. Una filtración anterior en agosto sugería que la capacidad de la batería del Ultra volvería a quedarse en 5000 mAh.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.