Samsung One UI 8.5 podría ofrecer una nueva forma de ayudarte a lidiar con la sobrecarga de notificaciones

El Samsung Galaxy S25 Plus será uno de los teléfonos que recibirán la actualización One UI 8.5.

Se ha descubierto otra nueva función de One UI 8.5.

Se llama "Priorizar notificaciones" y funciona tal y como cabría esperar.

Es posible que en noviembre se ponga en marcha un programa beta.

¡Atención! Los smartphones Samsung están a punto de recibir una nueva actualización del software Samsung One UI 8.5 en los próximos meses.

Además, la última función filtrada de la actualización debería facilitar la gestión de la gran cantidad de notificaciones que aparecen cada día.

Tal y como ha señalado SammyGuru, una versión filtrada de One UI 8.5 ha mostrado una nueva función llamada "Priorizar notificaciones", que hace exactamente lo que cabría esperar dado su nombre: aplica un estatus más alto a algunas de las alertas entrantes.

"Las notificaciones que puedan ser importantes aparecerán por encima de otras notificaciones para asegurarse de que no se pierdan", reza la descripción de la función. "Puedes elegir si quieres priorizar las notificaciones de cada aplicación en la configuración de notificaciones de la aplicación".

No hay más indicaciones sobre cómo funcionará esto en la práctica, pero parece útil: las mejoras en la gestión de notificaciones siempre son bienvenidas. La descripción de la función también menciona que el procesamiento del contenido necesario se realiza de forma local, por lo que no se envía nada a la nube.

¡Muy pronto!

Samsung One UI 8 introdujo una serie de nuevas funciones de inteligencia artificial. (Image credit: Samsung)

Esperamos que One UI 8.5 se lance en algún momento después del lanzamiento de los teléfonos Samsung Galaxy S26, pero es posible que la prueba beta comience ya el próximo mes. Por supuesto, no hay garantía de que la función «Priorizar notificaciones» llegue a la versión final del software, ya que cambiará y evolucionará antes de su lanzamiento definitivo.

Ha habido rumores de retrasos en la próxima serie de teléfonos insignia de Samsung para 2026, pero no está claro si esto afectará a One UI 8.5, que podría lanzarse por completo alrededor de enero o febrero, antes de One UI 9.0 a mediados de 2026.

Ya hemos visto un video filtrado de Samsung One UI 8.5, que también reveló que la actualización del software podría introducir un gesto de doble toque que funciona en la parte posterior del teléfono, muy similar al de iOS.

Con otras filtraciones que muestran una variedad de cambios de diseño y ajustes en la cámara, One UI 8.5 se perfila como una actualización relativamente importante. Por supuesto, les informaremos tan pronto como Samsung haga algo oficial.

