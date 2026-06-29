"Samsung nunca haría eso": el nuevo nombre del Galaxy Z Fold 8 aparece en Internet, pero los fans no están convencidos de que sea real

Se han filtrado imágenes de fundas para el supuesto Galaxy plegable de mayor tamaño

Parecen fundas oficiales, pero en ellas se menciona al teléfono como el "Galaxy New Fold"

Los fans han puesto en duda que se trate de fundas auténticas

Una de las grandes preguntas que rodean al supuesto teléfono plegable más ancho de Samsung es cómo se llamará realmente.

Las primeras filtraciones se referían a él como el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, pero más recientemente se ha dicho que podría lanzarse simplemente como el Samsung Galaxy Z Fold 8, mientras que el sucesor directo del Samsung Galaxy Z Fold 7 se llamaría ahora el Galaxy Z Fold 8 Ultra. Sin embargo, ahora ha surgido otra posibilidad.

Mohammed Khatri y @thinborne han compartido en X algunas imágenes filtradas que muestran el empaque de lo que parecen ser fundas oficiales para el teléfono, el cual aparece aquí como el "Samsung Galaxy New Fold".

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Pero hay razones para dudar de este nombre, ya que, si bien las fotos probablemente sean reales, existe una alta probabilidad de que los productos que muestran sean imitaciones procedentes de China.

Galaxy Z Fold8 (Wide) Kindsuit Case 🔥The box mentions "Galaxy New Fold"‼️Could Samsung be planning a name change? 📱Found this on retail listings. It looks genuine, but can't confirm its authenticity ✅️ pic.twitter.com/Cze4QxkxBpJune 27, 2026

Como afirmó un usuario de Reddit: "Son fundas falsas fabricadas por empresas chinas que se venden a través de eBay, Temu, Shein, AliExpress, etc... Copian bien las cajas de Samsung, pero no saben el nuevo nombre del Fold Wide, así que en la caja se ve que solo lo llaman “New Fold”. Samsung nunca haría eso".

Otro usuario de Reddit se mostró de acuerdo y escribió: "He visto fundas como esas por todo AliExpress y casi todas son imitaciones con el logotipo de Samsung".

Y además de todo eso, supuestamente se trata de fundas "Kindsuit", un estilo de funda que Samsung ofrece para los teléfonos insignia del año pasado, pero no para la serie Samsung Galaxy S26. Así que hay algunas dudas sobre si los próximos teléfonos plegables de la compañía contarán con este estilo de funda.

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Pronto lo sabremos

Por otro lado, dejando de lado el nombre cuestionable, estas fundas sí parecen ser oficiales de Samsung, por lo que no podemos descartar por completo la posibilidad de que este sea el nombre oficial del plegable más ancho.

Pero parecería una elección extraña, ya que los modelos anchos posteriores ya no serían «nuevos» en el mismo sentido, por lo que rápidamente se convertiría en un esquema de nomenclatura poco práctico.

Probablemente lo sabremos muy pronto de todos modos, ya que se rumorea que Samsung lanzará su próxima serie de dispositivos plegables el 22 de julio.