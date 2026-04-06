Samsung Messages cerrará definitivamente; esto es lo que necesitas saber

Samsung anima a los usuarios a pasarse a Google Messages

Samsung Messages dejará de funcionar en julio de 2026

Esta decisión ha sido calificada de «tonta» y «triste»

Se recomienda a los usuarios que utilicen Google Messages

Es hora de decir adiós a Samsung Messages: Samsung ha anunciado que cerrará la aplicación en los próximos meses y anima a los usuarios a pasarse a Google Messages para sus necesidades de mensajería.

"La aplicación Samsung Messages dejará de estar disponible en julio de 2026", afirma Samsung (vía 9to5Google). "Actualiza hoy mismo a Google Messages como tu aplicación de mensajería predeterminada para mantener una experiencia de mensajería consistente en Android".

Esta medida no es para nada inesperada: el año pasado, Samsung dijo que iba a «retirar» Samsung Messages, aunque la aplicación siguió estando disponible en la Galaxy Store. Google Messages viene instalada de forma predeterminada tanto en los teléfonos Galaxy S25 como en los Galaxy S26.

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Aunque no sea una sorpresa, hay fans de Samsung Messages que se sentirán decepcionados de que la aplicación finalmente desaparezca para siempre. Las reacciones en Reddit incluyen comentarios de usuarios que dicen "esto es una tontería» y califican la medida de "triste" y "molesta".

Dar el paso

Los teléfonos Galaxy S26 llegaron sin la aplicación Samsung Messages (Image credit: Samsung)

Samsung indica que puedes consultar la fecha exacta del cierre abriendo la aplicación Samsung Messages en tu teléfono. También ha proporcionado instrucciones para cambiar a Google Messages, que quizá tengas que descargar de la Play Store.

La primera vez que abras Google Messages, debería aparecer una ventana emergente preguntándote si deseas establecerla como la aplicación predeterminada para enviar mensajes de texto. También puedes hacerlo yendo a Aplicaciones > Elegir aplicaciones predeterminadas en Ajustes.

«Una vez que se suspenda la aplicación Samsung Messages, ya no será posible enviar mensajes a través de Samsung Messages en tu teléfono, excepto a los números de servicios de emergencia o a los contactos de emergencia definidos en tu dispositivo», afirma Samsung.

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Samsung menciona las ventajas de Google Messages en su página de soporte, incluyendo la compatibilidad total con el estándar RCS y (por supuesto) diversas funciones de IA. También puedes optar por cambiar a alternativas de terceros para la mensajería, como Pulse.

Samsung says you can get an exact date for the shutdown by opening up the Samsung Messages app on your phone. It's also provided instructions for switching to Google Messages, which you may need to download from the Play Store.

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