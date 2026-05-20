Samsung lanza One UI 8.5 para el Galaxy A56, el Galaxy Z Fold 5 y otros teléfonos: aquí tienes la lista completa de dispositivos y las nuevas funciones

One UI 8.5 ha comenzado a implementarse en cuatro modelos más de teléfonos Samsung

Entre ellos se encuentran el Galaxy Z Fold 5, el Galaxy Z Flip 5, el Galaxy A56 y el Galaxy A36

La actualización incorpora compatibilidad con AirDrop en Quick Share, entre otras cosas

El despliegue de One UI 8.5 de Samsung continúa: tras su lanzamiento el 6 de mayo en la serie Samsung Galaxy S25 y en algunos otros modelos, ahora llega a cuatro teléfonos Samsung más.

Estos —como lo ha señalado SamMobile en una serie de artículos— incluyen el Samsung Galaxy Z Fold 5, el Samsung Galaxy Z Flip 5, el Samsung Galaxy A56 y el Samsung Galaxy A36. Este software ya ha llegado a los plegables más recientes de Samsung, pero es la primera vez que lo vemos en cualquier modelo Galaxy A.

Sin embargo, inicialmente, solo Corea del Sur recibirá la actualización a One UI 8.5 en estos teléfonos, pero es probable, basándonos en lo que ha ocurrido anteriormente, que otros países también la reciban en los próximos días, así que mantente atento si tienes uno de estos dispositivos.

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Probablemente recibirás una notificación cuando la actualización esté disponible, pero puedes verificarla manualmente en Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar.

AirDrop y mucho más

El Samsung Galaxy A56 es uno de los teléfonos que recibirán One UI 8.5 (Image credit: Future)

One UI 8.5 incluye numerosas funciones nuevas y mejoras, aunque no todas estarán necesariamente disponibles en todos los teléfonos.

La característica más destacada es, sin duda, la compatibilidad con AirDrop a través de Quick Share, pero también hay otras mejoras en Quick Share y en Photo Assist, así como un modo de ahorro de energía más eficaz, mejoras de seguridad y ajustes en la aplicación del clima, la aplicación Mis archivos y más.

Por lo tanto, es una actualización que vale la pena descargar tan pronto como esté disponible, y si tienes uno de los cuatro teléfonos mencionados anteriormente, debería estar disponible muy pronto.

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