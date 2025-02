Samsung Galaxy S25 Edge: últimas noticias, rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

The Samsung Galaxy S25 Edge

Las noticias alrededor de Samsung no paran, apenas hace unas semanas presentaron sus nuevos dispositivos de la serie Galaxy S25. Sin embargo, parece que los fans están emocionas por otro smartphone que aún no se conoce del todo.

Y mientras que hemos estado familiarizándonos con tres de estos cuatro nuevos dispositivos en nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25, nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25 Plus y nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25 Ultra, todavía no tenemos mucha información oficial sobre el S25 Edge, conocido como S25 Slim antes de su anuncio oficial.

Aun así, tenemos muchos rumores de los últimos meses con los que trabajar y, a continuación, encontrarás todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el Samsung Galaxy S25 Edge. Actualizaremos este artículo a medida que vayamos recibiendo más noticias relacionadas con el Edge.

Samsung Galaxy S25 Edge: rumores sobre fecha de lanzamiento y precio

Lamayoría de las filtraciones apuntan a un lanzamiento en mayo o en torno a esa

fecha Es de esperar que su precio se sitúe entre el S25 Plus y el Ultra

La primera vez que oímos hablar de un Samsung Galaxy S25 más delgado fue en octubre, cuando una fuente afirmó que este teléfono, entonces denominado S25 Slim, probablemente llegaría unos meses después que el resto de la serie Samsung Galaxy S25. Dado que esos teléfonos se anunciaron el 22 de enero, eso significaría un lanzamiento en abril o mayo.

Esta fuente advirtió, sin embargo, que el S25 Edge podría lanzarse sólo en cantidades o regiones limitadas, para que Samsung pueda juzgar cuánto interés hay en él antes de comprometerse a un lanzamiento más amplio para un modelo el próximo año.

En noviembre apareció en la base de datos GSMA IMEI el número de modelo de un teléfono que parecía ser el Samsung Galaxy S25 Edge. Esto nos dijo algunas cosas. Por un lado, aportaba más pruebas de que el teléfono existía y, por otro, el número de modelo terminaba en «U», lo que indica que se trata de un modelo estadounidense.

Más tarde apareció otro número de modelo para el S25 Edge, esta vez con una «B» al final, lo que suele significar que Samsung venderá el teléfono en todas las regiones en las que opera. Y, por supuesto, la aparición del S25 Edge en el Samsung Galaxy Unpacked significa que es probable que se ponga a la venta en todo el mundo.

Este hallazgo también apuntaba a un lanzamiento en mayo o alrededor de esa fecha, ya que los teléfonos Samsung suelen añadirse a esta base de datos unos seis meses antes de su lanzamiento.

En cualquier caso, a mediados de diciembre, una fuente afirmó que el Samsung Galaxy S25 Edge llegaría en el segundo trimestre (es decir, entre abril y junio), otra fuente afirmó lo mismo en febrero de 2025, y en enero de 2025 oímos que el Galaxy S25 Edge llegaría en mayo.

Aunque los rumores en torno al Samsung Galaxy Unpacked variaron bastante, desde afirmaciones de que el S25 Edge se lanzaría junto con el resto de la gama hasta rumores que sugerían que el nuevo teléfono estaría totalmente ausente del evento, en realidad aterrizamos en algún punto intermedio.

En cuanto al precio, no se sabe mucho, pero a juzgar por las especificaciones y el número de modelo, es probable que el Samsung Galaxy S25 Slim se sitúe entre el Samsung Galaxy S25 Plus y el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Como referencia, el Samsung Galaxy S25 Plus cuesta a partir de 999 $ / 999 £ / 1.699 AU$ y el Samsung Galaxy S25 Ultra a partir de 1.299,99 $ / 1.249 £ / 2.199 AU$.

¿Podemos confiar en estos rumores?

Casi todas las filtraciones sobre la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S25 Edge apuntan a la misma ventana de lanzamiento, siendo mayo el mes más probable.

No es habitual que Samsung anuncie un nuevo producto, y menos aún un buque insignia, de forma tan visible y sin dar muchos detalles. Parece poco probable que la empresa retrase demasiado el lanzamiento tras presentar el teléfono en el Samsung Galaxy Unpacked, pero no podemos asegurarlo.

Samsung Galaxy S25 Edge: Rumores de diseño y pantalla

Un diseño delgado, un gran módulo de cámara y un elegante acabado metálico

Podría tener sólo 5,84 mm de grosor

La pantalla podría ser de 6,66 pulgadas

Aunque no hemos recibido mucha información sobre el Samsung Galaxy S25 Edge en el Samsung Galaxy Unpacked, sí que hemos podido echar un buen vistazo al nuevo teléfono.

En general, el Samsung Galaxy S25 Edge sigue el lenguaje de diseño de los demás teléfonos de la serie S25, con algunos cambios para permitir su perfil visiblemente más delgado.

El más obvio es el módulo de la cámara, que sólo tiene dos cámaras, frente a las tres de los modelos S25, S25 Plus y S25 Ultra.

El único color mostrado también parece ser un metal natural pulido, que probablemente será aluminio o titanio. En general, cabría esperar que Samsung ofreciera más colores en el momento del lanzamiento, pero de momento no hay grandes rumores sobre cuáles podrían ser.

Aunque no coincide exactamente con el diseño revelado oficialmente, una filtración anterior de @Onleaks (un reputado informador) en colaboración con SmartPrix puede arrojar algo de luz sobre las dimensiones del próximo teléfono.

La fuente afirma que el Samsung Galaxy S25 Edge tiene unas dimensiones de 159 x 76 x 6,4 mm (que se elevan a 8,3 mm si se incluye la protuberancia de la cámara). A modo de comparación, el Samsung Galaxy S24 Plus (del que se espera que este teléfono tenga una pantalla de tamaño similar) mide 158,5 x 75,9 x 7,7 mm.

A continuación encontrarás una galería de imágenes del S25 Edge tomadas durante su presentación oficial en el Samsung Galaxy Unpacked:

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future/Viktoria Shilets) (Crédito de la imagen: Blue Pixl Media) (Crédito de la imagen: Future/Viktoria Shilets) (Crédito de la imagen: Future/Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future/Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future/Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future)

6,4 mm parece un grosor realista, ya que otra fuente también ha dicho que el Samsung Galaxy S25 Edge tiene entre 6,0 y 6,9 mm de grosor.

Esto podría parecer muy delgado, pero otra fuente ha mostrado una imagen comparativa que revela que el Galaxy S25 Slim podría no ser notablemente mucho más delgado que el resto de la línea Galaxy S25. Aunque hemos visto el teléfono de lejos, Samsung aún no ha permitido que nadie pruebe ni siquiera maneje el S25 Edge, por lo que aún es difícil saber si la diferencia se notará fácilmente. Y, de hecho, por muy delgado que sea el Galaxy S25 Slim, al parecer no lo es tanto como Samsung esperaba.

Dicho esto, una filtración más reciente sugiere que el Samsung Galaxy S25 Edge será aún más delgado, con 158,2 x 75,5 x 5,84 mm. Supuestamente existían prototipos de teléfonos con ambas dimensiones, pero el modelo más grueso tenía una tercera cámara trasera, y Samsung aparentemente eligió el diseño más delgado para competir mejor con el rumoreado iPhone 17 Air. Sin embargo, esta fuente añade que en la protuberancia de la cámara, el S25 Edge se eleva hasta los 10 mm.

Y el Samsung Galaxy S25 Edge también podría ser muy ligero, ya que una fuente afirma que es más ligero que el Galaxy S25 de 162 g, a pesar de tener probablemente una pantalla más grande.

Hablando de la pantalla, la fuente de los renders anteriores afirma que es de entre 6,7 y 6,8 pulgadas, mientras que otra fuente fue más específica, diciendo que el Samsung Galaxy S25 Slim tiene una pantalla de 6,66 pulgadas. Esto lo situaría en la misma línea que el Galaxy S25 Plus.

También hemos oído que, como era de esperar, el S25 Edge podría tener una frecuencia de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits, lo que lo situaría en línea con el resto de la serie Galaxy S25.

¿Podemos confiar en estos rumores?

Aunque algunos de estos renders y estimaciones filtrados no coinciden del todo con el modelo que vimos en Samsung Galaxy Unpacked, parece probable que el S25 Edge tenga una pantalla más o menos del mismo tamaño que el S25 Plus y cuente con un grosor de 5,84 mm o 6,4 mm, siendo más probable el primero. A pesar de que faltan algunos detalles, la fuente de las imágenes filtradas es en general fiable.

Samsung Galaxy S25 Edge: Rumores sobre la cámara

Múltiples fuentes apuntan a una cámara de altas especificaciones

El primer Galaxy S en tener sólo dos cámaras en cinco

años Posiblemente una principal de 200MP, con una ultra gran angular de 50MP o teleobjetivo de 50MP

Lo primero que notarán los fans de Samsung al ver el S25 Edge es que tiene dos cámaras, en lugar del sistema de tres cámaras que ha sido estándar en la serie Galaxy S desde que se lanzó el S10 en 2019.

Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que varias filtraciones sugieren que el S25 Edge podría venir con un sistema de cámaras muy potente, aunque ofrezca menos versatilidad que sus hermanos de la serie S25. Las filtraciones anteriores sugerían que el S25 Edge contaría con un sistema de triple cámara con el combo estándar de principal, ultra gran angular y teleobjetivo, por lo que aún no estamos seguros de si la cámara secundaria del teléfono será un ultra gran angular o un teleobjetivo.

La primera filtración sobre la cámara del Samsung Galaxy S25 Edge sugería que este teléfono tendría una cámara «Ultra», lo que presumiblemente significa un hardware de cámara similar al del Samsung Galaxy S25 Ultra o el S24 Ultra que le precedió.

Más tarde, la misma fuente afirmó que el Samsung Galaxy S25 Edge tendría una cámara «más potente» que el Galaxy S25 estándar.

Otra fuente ha sido más específica, afirmando que el Samsung Galaxy S25 Edge tendrá una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos. Esta afirmación concuerda probablemente con las filtraciones anteriores, ya que un sensor principal de 200 MP lo equipararía al S25 Ultra, pero como vimos en la presentación, el teléfono sólo tiene espacio para una de las otras cámaras mencionadas. De ellas, probablemente sea la ultra gran angular de 50 MP, a juzgar por otras filtraciones sobre la cámara del Galaxy S25 Edge.

Por último, hemos oído por ahí que la posible cámara de teleobjetivo del S25 Edge podría tener un diseño ALoP (All Lenses on Prism), lo que la haría más delgada que la mayoría de teleobjetivos.

¿Podemos confiar en estos rumores?

Nuestras expectativas iniciales para el S25 Edge incluían una configuración de triple cámara con especificaciones Ultra, pero está más claro que el agua que el teléfono final sólo tiene dos cámaras. Aun así, tenemos bastantes esperanzas de ver una cámara principal de 200 MP en el S25 Edge, ya que así lo han corroborado varias filtraciones, aunque con distintos historiales. Anteriormente se había rumoreado una cámara con teleobjetivo y otra con ultra gran angular, pero no sabemos cuál de ellas llegará a la producción.

Samsung Galaxy S25 Edge: Rumores de sus especificaciones

Las filtraciones apuntan a un chipset Snapdragon 8 Elite de gama alta

También parece probable que tenga 12 GB de RAM

Aunque Samsung ha revelado al mundo el Galaxy S25 Edge, todo lo que hemos visto hasta ahora es el diseño del teléfono. La información sobre las especificaciones sigue basándose en rumores.

La primera información real sobre las especificaciones del Samsung Galaxy S25 Edge llegó en diciembre de 2024, cuando supimos que, como el resto de la serie Samsung Galaxy S25, el teléfono probablemente tendría un chipset Snapdragon 8 Elite de gama alta.

Más recientemente, el Galaxy S25 Edge apareció en un benchmark, exactamente con ese chipset y 12 GB de RAM. Sus puntuaciones no fueron tan impresionantes como cabría esperar de un teléfono equipado con un chipset de tan alto nivel, pero probablemente se deba a que el hardware y el software del Edge aún estaban en fase de desarrollo y optimización.

También ha aparecido un segundo benchmark del Samsung Galaxy S25 Edge, también con esas especificaciones y también con puntuaciones decepcionantes.

Otros muchos rumores se han hecho eco desde entonces de esa cantidad de chipset y RAM para el Samsung Galaxy S25 Edge. Así pues, podría tratarse de un teléfono extremadamente potente, con un rendimiento en línea con el resto de la serie Samsung Galaxy S25, todos los cuales se ha confirmado que incorporan el chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy y 12 GB de RAM.

¿Podemos confiar en estos rumores?

Varias fuentes apuntan a un chipset Snapdragon 8 Elite y 12 GB de RAM. Por lo tanto, es muy probable que esto sea lo que tengamos, sobre todo porque es lo que tenemos con el Samsung Galaxy S25, el Samsung Galaxy S25 Plus y el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Edge: Rumores sobre la batería

The Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future)

Podría tener una batería muy pequeña

El último rumor sugiere una capacidad de batería de sólo 3.900 mA

h Una fuente en cambio dice que será de 4.700 mAh o mayor

Un aspecto en el que el Samsung Galaxy S25 Edge podría no impresionar es su batería. Una reciente filtración sugiere que el teléfono ha sido certificado con una batería de 3.900 mAh en China, lo que puede tener implicaciones significativas en la duración de la batería del teléfono.

Hemos oído hablar de las mismas especificaciones de batería del Galaxy S25 Edge en otros lugares, junto con la afirmación de que se cargará a 25W.

Esta última filtración se hace eco de sugerencias anteriores de que Samsung no había conseguido que la batería tuviera la densidad energética esperada, y que la batería del Galaxy S25 Edge tendrá entre 3.000 y 4.000 mAh.

Dicho esto, la fuente de los renders anteriores afirma que su batería es «significativamente» mayor que 3.050 mAh, por lo que al menos podría acercarse a los 4.000 mAh.

Como referencia, el Samsung Galaxy S25 estándar de 6,2 pulgadas viene equipado con una batería de 4.000 mAh, por lo que una batería más pequeña que alimente la pantalla más grande del S25 Edge podría reducir significativamente la longevidad del teléfono.

O bien, estas fuentes podrían estar equivocadas, ya que en otros lugares hemos oído que el Samsung Galaxy S25 Edge podría tener una batería de entre 4.700mAh y 5.000mAh.

¿Podemos confiar en estos rumores?

Aunque una fuente apunta a una batería de gran tamaño en el Galaxy S25 Edge, no tienen muchos antecedentes y es difícil creer que Samsung sea capaz de meter una batería tan grande en un teléfono tan delgado. No ha habido indicios de que Samsung vaya a cambiar a una batería de silicio de mayor densidad energética y, dado que la serie S25 utiliza baterías de litio, parece probable que lo mismo ocurra con el S25 Edge.

Por tanto, las afirmaciones de que la batería tiene entre 3.000 y 4.000 mAh son más creíbles, pero esperamos que al menos se sitúe en el extremo superior de ese rango.