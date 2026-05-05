Rumores indican que el Samsung Galaxy S27 Ultra prescindirá de la cámara con teleobjetivo de 3x de su predecesor, lo que alimenta los rumores sobre un rediseño al estilo del iPhone

El Samsung Galaxy S27 Ultra podría tener una cámara menos que su predecesor

Según se informa, se va a eliminar el teleobjetivo de 3x

Eso lo dejaría solo con un zoom óptico de 5x para las fotos con teleobjetivo, siempre y cuando no se realicen otros cambios

Los teléfonos Galaxy Ultra de Samsung han sido durante mucho tiempo una de las mejores opciones para la fotografía con teleobjetivo, gracias en parte a que cuentan con dos cámaras con teleobjetivo, mientras que la mayoría de los teléfonos de gama alta solo tienen una. Pero parece que el Samsung Galaxy S27 Ultra podría volverse un poco más convencional, ya que, según se informa, perderá uno de sus teleobjetivos.

Así lo afirma @UniverseIce —un filtrador con un historial sólido— quien sostiene que el teleobjetivo de 3x no estará presente en el S27 Ultra. Aunque su redacción es un poco ambigua, parece que Samsung eliminará esta cámara por completo, en lugar de cambiarla por una con una distancia focal diferente.

En ese caso, si el otro teleobjetivo se mantiene igual que en el Samsung Galaxy S26 Ultra, estarás limitado a un zoom óptico de solo 5x. Sin embargo, es posible que Samsung cambie esta cámara o incluso permita múltiples niveles de zoom a través de un solo lente, eliminando la necesidad de una cámara adicional.

El artículo continúa a continuación.

Early Samsung Galaxy S27 Ultra rumors are in: that often mocked 3x telephoto, famous for being tiny and underwhelming, has finally changed. It didn't get stronger. It didn't get weaker. It's simply gone.😂April 30, 2026

Una cámara que no se echará mucho de menos

Sea como sea, a los fans de Samsung no parece molestarles demasiado esta noticia, y entre los comentarios a la publicación se pueden leer frases como «¡Por fin se ha ido! Espero que no sea solo el Ultra el que se despida de ese horrible lente» y «Por fin. El zoom de 3x siempre fue el hijo mediano "mediocre", de todos modos».

Ciertamente, no es actualmente la más útil de las cámaras del Ultra, ya que ya se puede obtener una toma con «calidad óptica» de 2x desde el sensor principal de 200 MP. Esa cámara con zoom de 3x también está actualmente lastrada con un sensor de 10 MP, mientras que las otras cámaras traseras son todas de 50 MP o más.

Aunque nos tomamos con cautela la afirmación de su eliminación, concuerda con informes recientes de que el Samsung Galaxy S27 Ultra tendrá un bloque de cámaras rediseñado (posiblemente al estilo del bloque de cámaras del iPhone 17 Pro) para facilitar la carga tipo MagSafe, por lo que bien podría ser así.

Sin embargo, si esto es cierto, esperamos que Samsung esté planeando algunas mejoras en otras cámaras, ya que, si bien el teleobjetivo de 3x es posiblemente el menos útil de las cámaras del Galaxy S26 Ultra, eliminarlo sin otros cambios sería un claro retroceso.

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Probablemente no sabremos con certeza qué planea Samsung hasta principios de 2027, ya que es entonces cuando se lanzará la serie Samsung Galaxy S27.

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