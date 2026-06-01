Parece que un empleado de Samsung acaba de filtrar el Galaxy Z Fold 8; aquí te mostramos cómo se compara con el Galaxy Z Fold 8 Ultra, que es más delgado

Se ha publicado una foto de lo que parece ser el Samsung Galaxy Z Fold 8

Se trata del supuesto nuevo plegable más ancho en el que Samsung podría estar trabajando

También hemos visto una imagen comparativa en la que aparece junto al Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, más convencional

El tan rumoreado Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide —que, para mayor confusión, al parecer se lanzará simplemente como Samsung Galaxy Z Fold 8— podría ser el secreto peor guardado de Samsung, y ahora parece que hemos visto el teléfono en persona por primera vez.

Una foto compartida en el foro de DCInside (vía @UniverseIce) muestra lo que parece ser el teléfono siendo utilizado en un restaurante, presumiblemente por un empleado de Samsung.

Está protegido por una funda a prueba de fugas, diseñada para ocultar los detalles, pero se puede ver que tiene una pantalla más ancha que la de un teléfono típico y que cuenta con una cámara de doble lente en la parte trasera.

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A Korean netizen recently spotted a Samsung employee dining at a restaurant while using what appears to be the upcoming Samsung Galaxy Z Fold8 Wide（It has now been renamed the Galaxy Z Fold8.）The device was covered by Samsung's internal anti-leak protective case, a special… pic.twitter.com/jdF9Tt3lcHMay 31, 2026

Pequeño y rechoncho

Si te preguntas cuánto más ancho será este dispositivo que el sucesor del Samsung Galaxy Z Fold 7 —que, según se informa, ahora se llamará Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra—, @UniverseIce también ha compartido imágenes comparativas, como puedes ver a continuación.

El Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra parece alto y estrecho, y cuenta con una cámara de triple lente, muy similar a su predecesor, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide) tiene un aspecto más corto y ancho.

Esto debería hacer que este último teléfono sea ideal para ver contenido en pantalla ancha, como películas, cuando está desplegado, pero le da un formato bastante inusual cuando está plegado y se usa como un teléfono inteligente convencional.

This is your first time seeing the difference between the Galaxy Z Fold8 Ultra narrow-screen version and the Z Fold8 wide-screen version up close.One is tall and slim, the other short and stout. Which one do you choose? ​​​（dummy） pic.twitter.com/fVoc9fSMLlMay 31, 2026

Así pues, será interesante ver si tiene éxito, pero dado que el modelo más alto parece llevar el sufijo «Ultra», es probable que esta nueva versión ancha sea más barata, y también se espera que se acerque más al diseño del iPhone Ultra plegable de Apple. Por extraño que parezca, se trata de un diseño que Apple podría estar a punto de popularizar.

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En cualquier caso, probablemente no tendremos que esperar mucho más por el Samsung Galaxy Z Fold 8 y el Galaxy Z Fold 8 Ultra, ya que es probable que ambos teléfonos —junto con el Samsung Galaxy Z Flip 8— se lancen en julio.

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