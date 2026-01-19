Las últimas filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 no muestran ningún indicio de los modelos Pro o Edge, pero estos son los teléfonos que creemos que tendremos

¿Lo mismo otra vez? De izquierda a derecha, el Galaxy S25 Ultra, el S25 Plus y el S25 estándar.

Tres modelos S26 han aparecido en el sitio web de Samsung Colombia.

Apuntan hacia el S26, el S26 Plus y el S26 Ultra.

Parece que estos teléfonos se darán a conocer el próximo mes.

Todo señala que la serie Samsung Galaxy S26 se revelará oficialmente el próximo mes, sin embargo, las filtraciones no se han dejado esperar y la más reciente revelaría pruebas sobre los modelos específicos.

Según ha descubierto SamMobile, en la página web de Samsung Colombia apareció un documento PDF en el que se enumeraban tres modelos de Galaxy S26: el Samsung Galaxy S26, el Samsung Galaxy S26 Plus y el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Esto es notable por un par de razones: en primer lugar, sugiere que este año no habrá ningún Galaxy S26 Pro, como se rumoreaba anteriormente, y en segundo lugar, aparentemente confirma que tampoco vamos a tener un modelo Edge en esta ocasión.

Habíamos escuchado informes contradictorios sobre si habría o no un sucesor del Samsung Galaxy S25 Edge, pero a solo un mes de las fechas de lanzamiento previstas, ahora parece muy poco probable que haya otro modelo superdelgado en camino.

Lo que podría estar por venir

En realidad, no hay más información revelada en esta filtración en particular, pero ya tenemos bastante material en lo que respecta a los rumores sobre el Galaxy S26. Según los que están al tanto, podemos esperar que aparezcan bastantes más filtraciones en las próximas semanas.

Como ha ocurrido en años anteriores, parece que el modelo Ultra será el que reciba las mejoras más sustanciales. Hemos oído que ofrecerá una carga inalámbrica más rápida y un rediseño de la cámara trasera, y también ha aparecido en Internet un video filtrado del teléfono.

Por lo que hemos oído hasta ahora, parece que los chipsets Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Exynos 2600 compartirán las funciones de chipset en los tres modelos previstos, con variaciones según la región.

Muchas de las filtraciones que han aparecido recientemente se refieren a la fecha de lanzamiento, y por el momento parece seguro que será el miércoles 25 de febrero, aunque es posible que los teléfonos no se envíen ni estén disponibles para su compra hasta marzo.

