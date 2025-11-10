Las últimas filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 apuntan a un teléfono aún más delgado y a una mejora en la carga inalámbrica

Ha aparecido una nueva filtración sobre el Samsung Galaxy S26.

El boceto revela la carcasa trasera y sus características.

En la filtración se menciona un grosor de 6,9 mm.

¿Una nueva filtración sobre el Samsung Galaxy S26? Así como lo lees, esta indica que el modelo estándar de la serie insignia de 2026 va a ser más delgado que su predecesor, además de incluir una mejora en la carga inalámbrica.

La filtración proviene de la cuenta @UniverseIce, normalmente fiable, y muestra un boceto del Galaxy S26. Se espera que el teléfono suceda al Samsung Galaxy S25 en los primeros meses del próximo año.

Según esta información no verificada, el Galaxy S26 medirá 6,9 mm de grosor. Esto supera los 7,2 mm de grosor del Samsung Galaxy S25, aunque por el momento desconocemos las demás dimensiones del próximo dispositivo.

Samsung ha ido fabricando teléfonos cada vez más delgados en los últimos tiempos. A principios de este año asistimos al lanzamiento del Samsung Galaxy S25 Edge, que tiene un grosor de tan solo 5,8 mm (aunque no es tan delgado como el iPhone Air, de 5,6 mm).

Carga inalámbrica

6.9mm Galaxy S26 pic.twitter.com/JHJIYplt2KNovember 8, 2025

La característica más destacada de esta imagen es la bobina de carga Qi2, lo que sugiere que los próximos smartphones de Samsung serán compatibles con la carga inalámbrica Qi2 completa, al igual que los teléfonos Google Pixel 10 (donde esta función se denomina Pixelsnap).

Los teléfonos Samsung anteriores ya eran compatibles con Qi2, lo que significa que se necesita una funda para disfrutar de la experiencia Qi2 completa, concretamente, cargadores inalámbricos que se acoplan magnéticamente a la parte trasera del teléfono, de forma muy similar a la tecnología MagSafe de los mejores iPhones.

También podemos ver tres cámaras traseras en la parte posterior del Galaxy S26, aunque por el momento no está claro cuáles serán las especificaciones de estas cámaras. Al parecer, se utilizará un diseño vertical en forma de pastilla, similar al del Samsung Galaxy Z Fold 7.

Aunque los teléfonos Galaxy S25 se presentaron en enero de 2025, todo apunta a que los equivalentes del próximo año no aparecerán hasta febrero o marzo. Un informe procedente de Corea del Sur sugiere que el evento de lanzamiento podría celebrarse el miércoles 25 de febrero.

