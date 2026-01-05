Las nuevas filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra revelan cambios en los colores, la cámara y el S Pen. Aquí están todos los detalles

Han aparecido más filtraciones sobre el Galaxy S26 Ultra.

Abarcan las cámaras, los colores y el lápiz óptico integrado.

El lanzamiento podría tener lugar en febrero.

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento de la nueva serie Galaxy S26 de Samsung? Como sabemos, los tan esperados tres dispositivos de la marca podrían hacer su debut en febrero, sin embargo, esos no son los únicos detalles que conocemos, pues nuevas filtraciones señalan los colores, los materiales y el diseño del más caro y premium del trío: el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Estas filtraciones provienen del veterano informante @UniverseIce, y quizás la más significativa se refiere a los colores que podemos esperar del Galaxy S26 Ultra. Al parecer, esos colores serán Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue y Ultravioiet.

Hay cierta similitud con las filtraciones de colores que hemos escuchado anteriormente, aunque nada es seguro hasta que Samsung haga sus anuncios oficiales. Es posible que haya tonos adicionales disponibles en exclusiva en el sitio web de Samsung.

Como señala el informante, ninguno de estos nombres de colores incluye la palabra «titanio», lo que podría indicar un cambio en los materiales con respecto al Samsung Galaxy S25 Ultra. El titanio es muy resistente, pero también es caro, y es posible que Samsung quiera reducir los costos.

Un S Pen más curvo

It seems that the details of the Galaxy S26 Ultra renderings I showed a few months ago were correct. Samsung adopted an asymmetrical arc-shaped S Pen pic.twitter.com/dUzkFk9o8sJanuary 3, 2026

El segundo rumor que tenemos sobre el Galaxy S26 Ultra se refiere a la forma del lápiz óptico S Pen. Al parecer, este tendrá un «arco asimétrico» en el extremo, para adaptarse mejor a la curvatura de los laterales del próximo teléfono insignia.

Quizás recuerdes que el Galaxy S25 Ultra optó por un enfoque más redondeado en cuanto al marco, en comparación con el Samsung Galaxy S24 Ultra. Sin embargo, el S Pen no cambió de forma en 2025, por lo que quizás lo haga en 2026.

Esto coincide con las representaciones del S Pen del Galaxy S26 Ultra que se vieron por primera vez en septiembre, que ahora son aún más creíbles. El lápiz óptico S Pen es, por supuesto, uno de los principales argumentos de venta del modelo Ultra, y es algo que los modelos insignia de los fabricantes de teléfonos rivales no tienen.

Queda por ver si el S Pen recuperará algunas de las funciones que perdió el año pasado, como el control remoto de la cámara y la compatibilidad con gestos, lo que molestó a algunos fans del modelo Ultra y de su lápiz óptico integrado.

Rediseño de una cámara

Recently, I had the opportunity to see part of the real Galaxy S26 Ultra design in person. One thing is certain: it has finally abandoned the much-criticized, cheap-looking “vinyl record” camera ring design.The new design looks more like the metal rings around the cameras on… pic.twitter.com/z7JMxZht7XJanuary 4, 2026

La última filtración del día sobre el Galaxy S26 Ultra tiene que ver con el diseño de las cámaras traseras, que al parecer tendrán un aspecto «extremadamente limpio y minimalista» y «mucho más premium» en comparación con el modelo actual.

El Galaxy S25 Ultra introdujo unos gruesos anillos negros alrededor de las cámaras traseras, que se parecían un poco a los discos de vinilo. En el próximo modelo, parece que tendremos bordes metálicos más finos alrededor de las lentes, similares a los de las cámaras del iPhone 17 Pro.

Todo esto suena positivo, aunque se podría argumentar que estos cambios son en gran medida cosméticos. Aparte de una mejora en el rendimiento del chipset, puede que no haya muchas más novedades sustanciales entre los modelos de 2025 y 2026.

Todo apunta a que los teléfonos Galaxy S26 se lanzarán en febrero y que su comercialización está prevista para marzo. Se cree que habrá tres teléfonos, aunque se rumorea que no habrá sucesor del Galaxy S25 Edge.

