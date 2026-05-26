Las imágenes filtradas de la carcasa del Samsung Galaxy S26 FE apuntan a un cambio de diseño mínimo, y los fans de Samsung no están contentos

Se han filtrado imágenes del diseño de la carcasa que muestran el posible aspecto del Samsung Galaxy S26 FE

El único cambio real parece ser un nuevo módulo de cámara

A los usuarios de Samsung no les gusta lo familiar que se ve

Es probable que haya un miembro más en la serie Samsung Galaxy S26, ya que se espera que el Samsung Galaxy S26 FE salga al mercado a finales de este año; sin embargo, si hay que dar crédito a las filtraciones, es posible que no tenga mucho éxito.

El usuario de X y periodista de tecnología @Mohammed_K_2010 ha compartido lo que parecen ser imágenes de marketing de fundas diseñadas para el Samsung Galaxy S26 FE, revelando así el aspecto del teléfono, y visualmente no parece muy diferente al Samsung Galaxy S25 FE.

El único cambio real parece ser que las tres lentes traseras ahora están alojadas en un bloque de cámara elevado, en lugar de sobresalir individualmente, pero por lo demás se ve muy similar a su predecesor.

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Galaxy S26 FE Complete Design Revealed 🔥 pic.twitter.com/5FQ8avLzXiMay 25, 2026

Aunque nos tomamos esta filtración con cautela, es un diseño que tiene sentido, ya que el Samsung Galaxy S26 estándar presentó el mismo cambio visual menor. Pero también es un diseño que parece estar decepcionando a los fans de Samsung.

En Reddit, los comentarios incluyen un sarcástico "vaya, qué diseño tan inesperado", junto con "no es realmente una mejora", "el diseño se ha vuelto tan barato como el de la serie Galaxy A" y "esto tiene que ser una broma".

Tampoco hay muchas mejoras bajo el capó

Si tenemos en cuenta las especificaciones del Galaxy S26 FE de las que se ha hablado anteriormente, la cosa no mejora mucho. Según se informa, el próximo teléfono contará con una pantalla AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, un chipset Exynos 2500, una batería de 5000 mAh con carga de 45 W, clasificación IP68, una cámara gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP, un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3x y una cámara frontal de 12 MP.

De todas ellas, las únicas mejoras reales son un nuevo chipset y una batería con un aumento de capacidad de 100 mAh, por lo que podría tratarse solo de una mejora muy leve con respecto a su predecesor.

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Al menos podría estar disponible en algunos colores diferentes, con filtraciones que apuntan a tonos morados, negros, grises y blancos, pero es poco probable que eso atraiga a muchos compradores.

Probablemente sabremos qué tan precisa es toda esta información —y si realmente hay mucha gente interesada en comprar el Samsung Galaxy S26 FE— en septiembre u octubre, ya que es por esas fechas cuando se espera su lanzamiento.

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