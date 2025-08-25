Las filtraciones sobre One UI 8 muestran una forma en la que el dispositivo plegable de Samsung podría superar al Galaxy Z Fold 7

Ha aparecido la última filtración sobre el teléfono plegable de Samsung.

Se refiere al funcionamiento de One UI en el dispositivo.

Podemos esperar ver el teléfono en octubre.

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento del smartphone tri-fold de Samsung? Todo indica que no tendremos que esperar mucho, pero mientras llega el esperado día, hay una nueva filtración de software que podría haber revelado cómo superará este dispositivo al Galaxy Z Fold 7.

El equipo de SammyGuru (a través de 9to5Google) ha conseguido de alguna manera acceder a elementos ocultos de One UI 8 que muestran que el teléfono plegable en tres partes tendrá la capacidad de mostrar tres aplicaciones en paralelo en la pantalla principal, lo último en multitarea.

Aunque se pueden abrir tres aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla principal de 8 pulgadas del Galaxy Z Fold 7 (y sus predecesores), una de esas aplicaciones tiene que ocupar la mitad superior o la mitad inferior de la pantalla. Eso deja a las otras dos apretujadas en las esquinas.

Otra mejora que aparentemente está en camino: el dispositivo plegable de Samsung también podrá mostrar hasta tres pantallas de inicio, reflejadas desde tres pantallas de inicio en la pantalla exterior (donde se puede pasar de una a otra con un simple deslizamiento).

Los rumores hasta ahora

La pantalla principal del Samsung tri-fold tendrá tres secciones, al igual que el Huawei Mate XT. (Image credit: Future)

Se trata de filtraciones prometedoras en lo que respecta al software, ya que parece que Samsung ha pensado detenidamente en lo que diferencia a un dispositivo plegable en tres partes. Según este último informe, la compatibilidad con estas funciones se implementará con One UI 8.5.

Teniendo en cuenta que One UI 8 ya está disponible en algunos dispositivos, como el Samsung Galaxy Z Fold 7, esto sugiere que el lanzamiento del dispositivo plegable en tres partes no está muy lejos. Los rumores anteriores sugerían que la gran presentación de Samsung tendría lugar en algún momento de octubre.

Como recordarán, Samsung adelantó por primera vez el dispositivo en enero, durante el lanzamiento del Galaxy S25, por lo que sin duda está al caer. Sin embargo, desde entonces ha habido poca información oficial sobre el teléfono.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si las filtraciones y los rumores son ciertos, el teléfono vendrá con un marco de titanio, un chipset Snapdragon 8 Elite, una cámara trasera de triple lente, tiempos de carga bastante normales y una pantalla de 9,96 pulgadas. Ah, y también te costará bastante dinero.