La serie Samsung Galaxy S26 podría estar disponible en estos seis colores, incluido uno inspirado en el iPhone 17 Pro

Se han filtrado los fondos de pantalla de la serie Samsung Galaxy S26.

Se muestran en seis tonos, lo que sugiere que los teléfonos también podrían venderse en esos tonos.

Los colores incluyen gris, melocotón, morado, azul claro, negro y plateado.

Gracias a varias filtraciones y rumores, tenemos una idea bastante clara de las posibles especificaciones de la serie Samsung Galaxy S26, por lo que ahora, inevitablemente, las filtraciones se centran en los colores, y la última de ellas sugiere que estos teléfonos podrían venderse en seis tonos.

El usuario de X @wr3cckl3ss1 (a través de Android Police) ha compartido lo que aparentemente es un fondo de pantalla oficial del Samsung Galaxy S26, y lo ha mostrado en seis colores diferentes: gris, melocotón, morado, azul claro, negro y plateado (véase la imagen a continuación).

Sin duda, esto sugiere que esos podrían ser los colores en los que se comercializará la serie Galaxy S26 el próximo año, y @DaRealManMikey ha afirmado específicamente que esos son efectivamente los tonos que veremos en los teléfonos.

Al parecer, estos fondos de pantalla se han extraído del software de Samsung, lo que, de ser cierto, sugiere que probablemente sean auténticos, aunque cabe señalar que, si bien @wr3cckl3ss1 ha filtrado información con precisión en el pasado, ninguna de estas fuentes tiene un historial especialmente extenso, por lo que tomaríamos esta información con cautela.

De los seis colores que se muestran, son los tres tonos más brillantes los que me llaman la atención de inmediato, ya que soy fan de los colores llamativos en los teléfonos.

Pero quizá el que más destaca es el melocotón, ya que, aunque se parece un poco al tono coral que vimos anteriormente en el Samsung Galaxy S25, tampoco se aleja mucho del tono naranja en el que Apple comercializa el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Una selección probablemente incompleta

Pero la gran pregunta que queda es: ¿qué modelos del Samsung Galaxy S26 se venderían en cada uno de estos colores? Por lo general, Samsung vende sus teléfonos Ultra en tonos diferentes a los de los demás modelos, y la empresa también tiende a reservar los tonos más vivos para los modelos que no son Ultra.

Teniendo esto en cuenta, suponemos que todos estos colores se aplicarán al Samsung Galaxy S26 y al Galaxy S26 Plus, y que el Samsung Galaxy S26 Ultra se venderá en una selección diferente. O bien, los tonos más discretos que se muestran aquí se utilizarán para el Ultra, mientras que los más brillantes se ofrecerán para los demás modelos, en cuyo caso, es probable que los tres modelos también se vendan en tonos adicionales. Así que, en cualquier caso, probablemente se trate de una lista incompleta, si es que es precisa.

Sin embargo, no tardaremos mucho en saber con exactitud su grado de precisión, ya que las últimas filtraciones sugieren que la serie Samsung Galaxy S26 podría lanzarse en enero, aunque algunos informes anteriores afirmaban que tendríamos que esperar hasta marzo.

