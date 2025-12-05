La pesadilla publicitaria de tu teléfono Samsung podría terminar pronto gracias a esta actualización a One UI 8.5

One UI 8.5 podría incluir una función para combatir las aplicaciones que envían anuncios.

Esta herramienta detectaría a los infractores habituales y los pondría en modo de suspensión profunda.

Podría haber versiones básicas e inteligentes de la herramienta.

¡Adiós a los molestos anuncios en tus notificaciones! One UI 8.5 podría llegar pronto a tu teléfono Samsung Galaxy y, cuando lo haga, es posible que incluya una forma de evitar que las aplicaciones te molesten con anuncios en tus notificaciones.

Apostamos a que a nadie le gusta que las notificaciones que recibe no sean más que anuncios, pero algunas aplicaciones son culpables de ello, y una función de One UI 8.5 podría permitirte poner automáticamente esas aplicaciones en modo de suspensión profunda.

El filtrador @tarunvats33 (a través de BGR) ha compartido varios detalles de lo que aparentemente vendrá en One UI 8.5, y una de esas funciones es una opción en la sección de cuidado del dispositivo del menú de configuración para bloquear las aplicaciones que envían anuncios frecuentes.

One UI 8.5: Device care has added a new feature, 'Block apps with excessive ads.' pic.twitter.com/BS1PNrG6a1December 1, 2025

A juzgar por las capturas de pantalla incluidas, parece que habrá dos versiones de esta función: una opción de «bloqueo básico» que bloqueará las aplicaciones que Samsung ya ha identificado como emisoras de anuncios frecuentes, y una opción de «bloqueo inteligente» que analizará las notificaciones de tu teléfono para determinar si se trata de anuncios y, a continuación, bloqueará las aplicaciones que los envían con frecuencia.

Sin embargo, la descripción señala que la evaluación de las notificaciones por parte de esta función de bloqueo inteligente puede no ser siempre precisa.

En cualquier caso, por «bloqueado», Samsung se refiere a que pondrá la aplicación en modo de suspensión profunda, lo que impedirá que envíe notificaciones o se ejecute en segundo plano. Sin embargo, la aplicación permanecerá en tu dispositivo, por lo que si aún deseas interactuar con ella, puedes abrirla manualmente.

Una de las muchas mejoras útiles de One UI 8.5

Por lo tanto, parece una función potencialmente útil, sobre todo si te has encontrado con aplicaciones que cometen esta práctica, y aunque siempre tomamos las filtraciones con cautela, esta proviene de una fuente fiable y las capturas de pantalla parecen auténticas, por lo que es probable que se implemente.

Esta no es la única función útil que probablemente veremos en One UI 8.5, ya que las filtraciones anteriores también apuntan a notificaciones priorizadas, herramientas antirrobo, una aplicación de cámara mejorada y mucho más.

En cuanto a cuándo tendremos exactamente todo esto, se espera que One UI 8.5 entre en fase beta abierta en cuestión de días, y que la versión final se lance probablemente junto con la serie Samsung Galaxy S26, que, según las filtraciones, podría llegar entre enero y marzo.

