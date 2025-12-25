He probado las mejores cámaras de teléfono de 2025: esto es lo que el Samsung Galaxy S26 Ultra debe ofrecer en 2026

Llevo casi 20 años escribiendo sobre teléfonos, y 2025 permanecerá en la memoria durante muchos años como el año en que la mayoría de los fabricantes de teléfonos lanzaron sus mejores teléfonos con cámara.

Durante los últimos 12 meses, he utilizado todas las cámaras de los principales teléfonos inteligentes, empezando por el Galaxy S25 Ultra, que salió al mercado en enero. Samsung fue la segunda marca de teléfonos en convertir el zoom en una característica clave de sus cámaras (Huawei fue la primera en hacerlo con su serie P), pero, aunque en su día tuvo una ventaja significativa sobre sus principales competidores, esa ventaja se ha visto prácticamente erosionada.

Este año, Apple y Google han introducido mejoras significativas en las capacidades de zoom del iPhone 17 Pro y la serie Google Pixel 10 Pro, respectivamente. Y fuera de Estados Unidos, empresas como Oppo, Vivo, Xiaomi y Honor han reforzado la idea de que el mercado estadounidense tiene muchos menos teléfonos con buenas cámaras que el resto del mundo.

Con Samsung listo para lanzar el Galaxy S26 Ultra en los próximos meses, y sus principales rivales esperando para sacar sus respectivos teléfonos Ultra a los mercados globales, el próximo año podría ser aún más importante para las cámaras de los teléfonos inteligentes. Así que esto es lo que el próximo Galaxy S26 Ultra tiene que ofrecer en 2026.

Mejor procesamiento con zoom de 100x

Dependiendo de tus preferencias, el Galaxy S25 Ultra tiene la mejor cámara con zoom o no la tiene. La cámara con zoom de 100x no ha evolucionado mucho en los últimos dos años, aunque sigue siendo más estable que la de la competencia. También sigue tomando fotos impresionantes, pero podría decirse que sus nuevos rivales toman mejores fotos.

Sin embargo, esto es totalmente subjetivo, ya que la mayoría de la competencia, especialmente los dispositivos de fabricantes fuera de EE. UU., dependen en gran medida de la IA para ofrecer sus respectivas capacidades de zoom, lo que puede dar lugar a artefactos en las imágenes resultantes. Sin embargo, el Pixel 10 Pro demuestra que se puede utilizar el procesamiento de IA de forma eficaz y seguir manteniendo una imagen que combina lo mejor de la IA con los detalles naturales capturados por la cámara.

El Galaxy S26 Ultra será casi con toda seguridad la mejor cámara con zoom que Samsung ha fabricado hasta ahora. Aun así, me gustaría que la empresa evolucionara su enfoque de la IA en los niveles de zoom más altos para garantizar que pueda seguir el ritmo de la competencia.

Una configuración redefinida de doble lente zoom

Como parte de su determinación por mejorar el rendimiento del zoom, creo que es hora de que Samsung evolucione las dos lentes que utiliza en sus cámaras con zoom. La lente teleobjetivo periscopio principal de 50 MP con zoom de 5x del S25 Ultra es muy capaz, pero la lente teleobjetivo secundaria de 10 MP y 3x del teléfono es muy inferior a las lentes periscopio dedicadas que utilizan rivales como el Vivo X300 Pro (ese teléfono utiliza una lente de 200 MP).

Cabe señalar que estos competidores no se venden actualmente en Estados Unidos, pero están disponibles en otros mercados clave donde compiten directamente con Samsung. Los grandes números de megapíxeles quedan muy bien en los anuncios y pueden ayudar a vender dispositivos, y aunque Samsung ha demostrado que puede capturar excelentes fotos con la lente teleobjetivo de 10 MP, también es probable que un sensor de mayor resolución permita obtener fotos más detalladas.

En otras palabras, para sus rivales, el uso de un único teleobjetivo de mayor resolución ha proporcionado una mejor calidad en todo el rango de zoom, y espero que Samsung imite ese enfoque con el Galaxy S26 Ultra.

Una mejor cámara para selfies

La cámara selfie de 12 MP del Galaxy S25 Ultra es básicamente la misma que se utiliza en muchos teléfonos Samsung, pero la competencia ha evolucionado considerablemente su enfoque en cuanto a cámaras selfie. Como resultado, el Ultra no toma las mejores selfies, a pesar de que es compatible con algunas de las mejores funciones del modo retrato (más información al respecto a continuación).

Oppo, Xiaomi, Honor y Vivo cuentan con cámaras para selfis que ofrecen una mayor resolución y un mejor detalle que las de Samsung. Por su parte, la serie iPhone 17 Pro cuenta con una nueva cámara para selfis cuadrada Center Stage que puede capturar tanto en orientación vertical como horizontal sin necesidad de girar el teléfono. Por lo tanto, nunca ha habido un mejor momento para que Samsung evolucione su cámara para selfis que con el Galaxy S26 Ultra.

Añadir un kit de fotografía externo

La serie S Ultra se ha posicionado durante mucho tiempo como la potencia fotográfica de Samsung, pero el Oppo Find X9 Pro, el Vivo X300 Pro (y el Vivo X200 Ultra) y el Xiaomi 17 Ultra tienen una ventaja clave: kits fotográficos adicionales.

En el caso de Oppo, este kit incluye una sencilla funda y un accesorio que añade un teleconvertidor de 3,5x, lo que ofrece un zoom óptico de 10x. Al ser un producto de primera generación, es algo inestable con aumentos mayores, pero amplía la capacidad total del zoom a 200x desde el máximo actual de 120x sin el teleextensor.

Por su parte, Xiaomi y Vivo han fabricado kits fotográficos en el pasado, y el kit teleobjetivo Vivo X300 Pro es la mejor versión actual para cualquier teléfono. Viene con una empuñadura para la cámara y es compatible con lentes Zeiss externas como una DSLR, por lo que ofrece un zoom óptico de 10x con el mismo rango de zoom máximo de 200x.

El kit fotográfico de Vivo es especialmente impresionante, y para que el Galaxy S26 Ultra sea considerado una potencia en cuanto a cámaras, creo que necesita un kit fotográfico, ya sea fabricado por Samsung o por un tercero de confianza.

Sigue innovando en el modo retrato

Quizás te sorprenda saber que Samsung tiene mi modo retrato favorito por una razón clave: la gran variedad de opciones disponibles. Además, Samsung tiene la mejor función de modo retrato de todos los smartphones: Color Point.

Color Point mantiene el color del sujeto y convierte el fondo en blanco y negro, lo que lo hace ideal para crear fotos llamativas y vibrantes. Una característica especialmente única es que este efecto es visible en la cámara antes de disparar, y se puede añadir a cualquier foto retrato después de disparar a través de la galería.

Otra razón por la que Color Point destaca es que no se limita a las fotos fijas capturadas por las cámaras traseras del Ultra: también está disponible tanto en la cámara para selfies como al grabar vídeos. Para fotos en escenas coloridas, como durante una boda india, donde los trajes son especialmente vibrantes y brillantes, no hay mejor cámara para retratos.

Samsung tiene previsto lanzar el Galaxy S26 Ultra en los próximos dos meses, y estoy deseando ver cómo la empresa sigue innovando en el modo retrato.

En resumen, espero que Samsung evolucione su enfoque de la fotografía en el Galaxy S26 Ultra incorporando una cámara con zoom de última generación, mejorando las capacidades del teléfono para tomar selfis, añadiendo un kit de fotografía y redoblando el ya excelente modo retrato del S25 Ultra.

Según se informa, el S26 Ultra saldrá al mercado en febrero de 2026, por lo que no tendremos que esperar mucho más para ver qué nos depara Samsung en el ámbito de los smartphones.

