El Samsung Galaxy Z Trifold podría ser el dispositivo móvil perfecto para ver películas, y estoy deseando probarlo

Sin duda, los smartphone plegables llegaron para quedarse y cada vez son más delgados, resistentes y potentes, por lo que cada vez es más difícil encontrar uno que nos sorprenda.

Aunque los teléfonos plegables tienen su encanto, prefiero los teléfonos plegables tipo tableta por sus grandes pantallas internas, que ofrecen una experiencia mucho mejor para navegar por Internet, desplazarse por las páginas, jugar y, como es lógico, ver vídeos.

Pero lo cierto es que la mayoría de los teléfonos plegables tipo tableta tienen una pantalla interna con una relación de aspecto casi cuadrada, lo que significa que los vídeos no siempre se ven mucho más grandes en la pantalla interna que en el panel externo.

Tomemos como ejemplo el Samsung Galaxy Z Fold 7. El Galaxy Z Fold 7 tiene una pantalla de cubierta de 6.5 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9, lo que significa que un video típico de pantalla ancha con una relación de aspecto de 16:9 ocupa 5.22 pulgadas de espacio diagonal con el teléfono girado de lado, o poco más del 76 % del área de la pantalla.

La pantalla interior del Samsung Galaxy Z Fold 7 es impresionante a la vista, pero no tiene la mejor forma para ver videos en pantalla ancha. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La pantalla interior del Galaxy Z Fold 7 tiene una relación de aspecto inusual de 91:82. Con el teléfono girado sobre su lado largo, un video de 16:9 ocupa 6.88 pulgadas de espacio diagonal en la pantalla, o aproximadamente el 64 % del área de la pantalla.

Eso solo supone una pulgada y media más de vídeo visible, y aunque supone una diferencia, se puede obtener una experiencia de visualización casi igual de buena por mucho menos dinero con un teléfono de pantalla grande como el Samsung Galaxy S25 Plus (o incluso con algo como el Galaxy A36 de gama media).

Esto también significa que la pantalla interior del Galaxy Z Fold 7 es en realidad menos eficiente para mostrar vídeo que su pantalla exterior: obtendrás una imagen más grande en la pantalla plegable, pero también unas barras negras mucho más grandes en la parte superior e inferior de la pantalla.

Además, los teléfonos Samsung Galaxy Z Fold se han vuelto más cuadrados y, por lo tanto, menos adecuados para el vídeo 16:9 con el paso del tiempo . Una tabla publicada en r/GalaxyFold por el usuario de Reddit EndlessZone123 señala que el Samsung Galaxy Z Fold original tenía una pantalla interna de 7,3 pulgadas con una relación de aspecto de 1,4:1, lo que significa que los videos 16:9 podían ocupar 6,77 pulgadas en diagonal, casi lo mismo que en el Samsung Galaxy Z Fold 7, a pesar de que el nuevo teléfono de Samsung cuenta con una pantalla más grande de 8 pulgadas.

El Samsung Galaxy Z Trifold no tendrá una relación de aspecto panorámica, pero su gran tamaño lo convertirá sin duda en el dispositivo ideal para ver la tele y películas mientras te desplazas. (Image credit: Samsung)

Ahora bien, nada de esto pretende ser una crítica al Samsung Galaxy Z Fold 7 ni a otros teléfonos plegables con pantallas cuadradas, ya que siguen siendo los teléfonos preferidos para realizar múltiples tareas. Simplemente estoy destacando una limitación del formato, que claramente muchos aficionados a los teléfonos plegables están dispuestos a aceptar.

Sin embargo, el Samsung Galaxy Z Trifold podría suponer un cambio revolucionario en este sentido. Su pantalla interior de 10 pulgadas tiene una relación de aspecto de 4:3. Aunque una relación de aspecto de 4:3 significa que seguirás viendo unas barras negras encima y debajo del marco de un programa de televisión o una película típicos, el gran tamaño del Galaxy Z Trifold hace que un marco de 16:9 siga midiendo 9,18 pulgadas de esquina a esquina.

Es una propuesta mucho más atractiva para ver películas, vídeos y programas de televisión, especialmente cuando se está de viaje. Creo que el Galaxy Z Trifold será un auténtico éxito para viajar, ya que su cómodo diseño plegable permite guardarlo fácilmente mientras se espera en las colas del aeropuerto o se sube a un tren, y se puede desplegar y seguir viendo cuando se reanuda el viaje. Es precisamente esta combinación de portabilidad y comodidad lo que me enamoró de los teléfonos plegables en primer lugar, y estoy deseando ver cómo el Galaxy Z Trifold mejora las cosas.

Por supuesto, el Galaxy Z Trifold tendrá mucho más que ofrecer que su capacidad para reproducir videos: esperamos que el nuevo teléfono plegable de Samsung ofrezca algunos flujos de trabajo únicos para la productividad y un formato completamente nuevo con el que familiarizarse. Cuéntanos tu opinión sobre el próximo teléfono plegable en los comentarios a continuación.