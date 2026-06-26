El Samsung Galaxy A27 llega con varias mejoras importantes respecto al A26, pero, sorprendentemente, una característica fundamental ha empeorado

Samsung ha anunciado el Galaxy A27

Este teléfono económico cuenta con un chipset más rápido que el del A26, además de un diseño más refinado y una cámara para selfies mejorada

Sin embargo, tiene menor resistencia al agua y menos megapíxeles en su cámara ultra gran angular

Samsung acaba de lanzar un nuevo teléfono económico: el Galaxy A27 llega para reemplazar al Samsung Galaxy A26 del año pasado. Sin embargo, aunque hay algunas mejoras que valen la pena, también hay al menos dos recortes.

Lo más notable es que, mientras que el Galaxy A26 cuenta con una clasificación IP67, el Galaxy A27 se queda en una clasificación IP64, lo que significa que es menos resistente al agua.

Al menos una de las cámaras también parece ser un retroceso, ya que, si bien ambos teléfonos cuentan con una cámara gran angular de 50 MP y una macro de 2 MP, el Galaxy A27 las combina con una ultra gran angular de 5 MP, mientras que el Galaxy A26 tiene una cámara ultra gran angular de 8 MP.

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Si nos fijamos únicamente en los megapíxeles, la cámara frontal también podría parecer un ligero retroceso, ya que tiene 12 MP en el Galaxy A27 y 13 MP en el Galaxy A26. Pero, en general, probablemente se trate en realidad de una mejora, ya que Samsung afirma que la nueva cámara puede capturar «una gama más amplia de brillo y colores más intensos» para obtener selfies de aspecto más natural.

(Image credit: Samsung)

Un chipset más rápido y marcos más delgados

En cuanto a las mejoras evidentes, cuenta con un chipset Snapdragon 6 Gen 3 más potente, una cámara con agujero en lugar de muesca y biseles más delgados. El Samsung Galaxy A27 también presenta capacidades de IA mejoradas, como el reconocimiento de múltiples objetos en "Circle to Search" y resultados más precisos con "Object Eraser".

Más allá de eso, la mayoría de las especificaciones son las mismas que las del año pasado, incluyendo una pantalla de 6.7 pulgadas a 120 Hz, hasta 8 GB de RAM, hasta 256 GB de almacenamiento y una batería de 5,000 mAh con carga de 25 W.

El Samsung Galaxy A27 también funciona con Android 16 y viene con la promesa de seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de actualizaciones de seguridad.

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Se lanzará en el Reino Unido y Australia el 3 de julio, y en EE. UU. el 14 de julio, a partir de 319 libras, 499 dólares australianos y 349,99 dólares, respectivamente.

Se venderá en negro, azul, verde claro y rosa claro, pero no todas las regiones contarán necesariamente con todos esos colores; sabemos, por ejemplo, que en EE. UU. y Australia solo se venderá en negro.