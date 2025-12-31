El diseño del Samsung Galaxy S26 podría haberse filtrado en un nuevo video práctico, junto con rumores sobre un aumento de precio

Tenemos más información filtrada sobre el Samsung Galaxy S26

Han aparecido fotos y videos prácticos de unidades ficticias

Los teléfonos podrían costar más que sus predecesores

¿Eres de los que está esperando con emoción el lanzamiento de la nueva serie Galaxy S26 de Samsung? De ser así, te tenemos noticias, pues como sabes, es posible que lleguen los próximos meses, sin embargo, puede que ya se haya revelado el diseño de dos de los integrantes y por si fuera poco, un rumor sobre un posible aumento en el precio de la serie.

La filtración del diseño proviene de fotos y videos publicados por el veterano informante @OnLeaks. Estas fotos y videos muestran unidades ficticias del Galaxy S26 y el Galaxy S26 Ultra, por lo que se trata de maquetas no funcionales basadas en información filtrada de la cadena de suministro.

No parece que vaya a haber muchos cambios en el diseño de estos teléfonos en comparación con el año pasado: el modelo Ultra vuelve a coincidir con el modelo estándar con esquinas redondeadas en lugar de cuadradas, tal y como se introdujo con el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Una diferencia visible es que las cámaras traseras están en una sola isla, en lugar de estar separadas. Este es un cambio que vimos en el Samsung Galaxy Z Fold 7, por lo que parece que también se trasladará a los modelos insignia de 2026.

En cuanto a los colores, veremos el Galaxy S26 en blanco y el Galaxy S26 Ultra en blanco y negro. Sin embargo, estos no serán los únicos colores disponibles, y de hecho ya hemos oído varios rumores sobre los tonos que estarán disponibles.

A estos dos modelos se les unirá el Galaxy S26 Plus. No parece que vaya a haber un sucesor del Samsung Galaxy S25 Edge, ya que las malas ventas parecen haber disuadido a Samsung de sacar un sucesor.

Es posible que ese cambio en la hoja de ruta haya retrasado también el lanzamiento del Galaxy S26: la serie Galaxy S25 salió al mercado en enero de 2025, aunque todo apunta a que tendremos que esperar al menos hasta febrero de 2026 para ver la próxima tanda de modelos insignia.

Cuando lleguen, es posible que cuesten más que sus predecesores, según el informante @kro_roe. El aumento de los costos de los componentes y la fabricación sugiere que 2026 podría ser un año caro si estás pensando en comprar un nuevo teléfono.

